Na de mode-industrie beseft ook de cosmeticawereld dat afval een tweede leven kan krijgen in beautyproducten via upcycling. Fruitschil, koffiedik en weipoeder worden verwerkt tot zeep, deodorant of lippenbalsem die letterlijk en figuurlijk bijdragen tot een schonere wereld.

Natuurlijke ingrediënten zijn in de beautysector niet meer weg te denken. Consumenten willen meer dan ooit weten wat er in de producten zit die ze op hun lichaam en gezicht smeren. Volgens de cijfers van Cosmetics Europe groeit de markt van de natuurlijke cosmetica veel sneller dan de markt van de gewone cosmetica, waardoor natuurlijke producten een steeds groter marktaandeel innemen. Bij de aankoop van beautyproducten is zowel onze eigen gezondheid als die van de planeet van belang en bedrijven spelen daarop in. Start-ups met een upcycle-concept schieten als paddenstoelen uit de grond.

De mode-industrie experimenteert al jaren met het 'upcyclen' van bijproducten van voedsel om afval te verminderen en te streven naar een circulaire economie. Het doel: bijproducten een beter leven geven en productieprocessen minder vervuilend maken. Het gaat zowel over de restanten van een product dat als afval wordt beschouwd, als over producten die een groter doel krijgen. Zo zal bijvoorbeeld een pruimpit niet weggegooid worden, maar wordt de genezende werking ervan handig gebruikt in een cosmeticaproduct.

De pandemie heeft in verschillende sectoren roet in het eten gegooid. De cosmetica-industrie kreeg te kampen met ingrediënten die niet geleverd werden, hogere transportkosten en vertragingen door quarantainemaatregelen. Producenten moesten noodgedwongen op zoek naar lokale of regionale alternatieve ingrediënten voor hun verzorgingsproducten. Het afgelopen jaar zijn er heel wat innovatieve ingrediënten ontstaan dankzij het upcycle-proces. Het Franse Laboratories Expanscience ontwikkelde oogcrèmes van afgedankte avocado's en Koffee'up kwam met een alternatief voor arganolie, gemaakt van koffiedik, op de proppen.

Er bestaan verschillende start-ups die zich jaren geleden al vastbeten in de ontwikkeling van nieuwe technologieën met bijproducten. Een overzicht van zes interessante bedrijven die lokaal afval en bijproducten een nieuw leven geven.

Le Prunier

Le Prunier werd in 2018 opgericht door drie zussen uit Californië. Hun grootvader had een landbouwbedrijf en teelde pruimen op een biologische manier. Het zuster-trio raakte gefascineerd door de biologische teelt en besliste onderzoek te laten uitvoeren naar de verborgen schatten van de pruim. Ze ontwikkelden een multifunctionele gezichtsolie, gemaakt van pruimpitten, die je een stralende huid geeft. De olie hydrateert en geneest het gezicht, maar dient ook als anti-aging formule.

De flesjes zijn te verkrijgen in twee maten. Voor het kleine expemlaar betaal je 23,95 euro en voor de grote 85,95 euro. Meer info via de website.

Loli Beauty

Tina Hedges, oprichtster van Loli Beauty, wil met haar producten terug naar haar roots. Ze is afkomstig van de Blue Mountains in Jamaica waar waar men gelooft in de kracht van superfoods als genezende middelen. Het merk heeft een uitgebreid assortiment aan onder andere serums, scrubs, versterkende oliën, moisturizers, gezichtsmaskers en lippenbalsems. De biologische producten worden gemaakt met superfoods en restanten, zoals avocado, blauwe bessen, theezaden, aloe vera, kurkuma en sinaasappelschil.

De prijzen van de producten variëren tussen de 3 en 60 euro. Meer info kan je terugvinden op de website.

UpCircle Beauty

De Britse William en Anna Brightman maken scrubs, crèmes, serums en moisturizers van koffiedik. Hun avontuur begon op het moment dat ze zich afvroegen hoeveel afval alle geconsumeerde koffie in Londen met zich meebrengt. Ze besloten te onderzoeken of ze het residu een tweede leven konden geven. Ze haalden het koffiedik op in meer dan honderd cafés over de hele stad en startten UpCircle. Hun producten zijn volledig biologisch en gecreëerd volgens de verschillende huidtypes.

De prijzen van UpCircle starten vanaf 3 euro. Meer info kan je vinden op de website.

Fruu

Oprichter Terence is een cosmetisch wetenschapper met een voorliefde voor de natuur. Fruu maakt lippenbalsems, lippenstiften en sinds kort ook deodorants van meer dan vijftien voedzame fruitsoorten. De producten zijn niet enkel biologisch, maar ook cruelty-free en volledig geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk. De start-up koopt afval en residuën van fruit op bij lokale boeren die hierdoor wat extra bijverdienen.

Je betaalt tussen de 3 en 6 euro voor de lippenverzorging en 10 euro voor een deodorant. Meer info via de website.

Byre

Deze Britse start-up maakt zepen van weipoeder, een residu van melk bij het maken van kaas. Dit residu is normaal gesproken voor de vuilbak bedoeld, maar Byre heeft een ander doel voor ogen: zo weinig mogelijk verspilling. Met deze filosofie in het achterhoofd zijn 96 procent van de ingrediënten in de producten van natuurlijke oorsprong. Je kan kiezen uit zepen van halfvol, vol of mager weipoeder. De bodywash van het merk won vorig jaar een zilveren medaille op de Global Makeup Awards.

Een fles zeep kost rond de 4 euro. Meer info kan je vinden op de website.

The Body Shop

Ook de skincaregigant The Body Shop maakte zijn intrede op de upcyclemarkt. Het merk maakt geen gebruik van restjes, maar wel van afgedankte producten. Voor hun moisturizer kopen ze wortels aan die 'te lelijk' zijn om te verkopen in de supermarkt. Op deze manier besparen ze de planeet een hoop voedselverspilling en krijgt de verstoten wortel een tweede leven.

De moisturizer kost 16,99 euro. Meer info vind je op de website of in de winkels van The Body Shop.

Natuurlijke ingrediënten zijn in de beautysector niet meer weg te denken. Consumenten willen meer dan ooit weten wat er in de producten zit die ze op hun lichaam en gezicht smeren. Volgens de cijfers van Cosmetics Europe groeit de markt van de natuurlijke cosmetica veel sneller dan de markt van de gewone cosmetica, waardoor natuurlijke producten een steeds groter marktaandeel innemen. Bij de aankoop van beautyproducten is zowel onze eigen gezondheid als die van de planeet van belang en bedrijven spelen daarop in. Start-ups met een upcycle-concept schieten als paddenstoelen uit de grond.De mode-industrie experimenteert al jaren met het 'upcyclen' van bijproducten van voedsel om afval te verminderen en te streven naar een circulaire economie. Het doel: bijproducten een beter leven geven en productieprocessen minder vervuilend maken. Het gaat zowel over de restanten van een product dat als afval wordt beschouwd, als over producten die een groter doel krijgen. Zo zal bijvoorbeeld een pruimpit niet weggegooid worden, maar wordt de genezende werking ervan handig gebruikt in een cosmeticaproduct. De pandemie heeft in verschillende sectoren roet in het eten gegooid. De cosmetica-industrie kreeg te kampen met ingrediënten die niet geleverd werden, hogere transportkosten en vertragingen door quarantainemaatregelen. Producenten moesten noodgedwongen op zoek naar lokale of regionale alternatieve ingrediënten voor hun verzorgingsproducten. Het afgelopen jaar zijn er heel wat innovatieve ingrediënten ontstaan dankzij het upcycle-proces. Het Franse Laboratories Expanscience ontwikkelde oogcrèmes van afgedankte avocado's en Koffee'up kwam met een alternatief voor arganolie, gemaakt van koffiedik, op de proppen.Er bestaan verschillende start-ups die zich jaren geleden al vastbeten in de ontwikkeling van nieuwe technologieën met bijproducten. Een overzicht van zes interessante bedrijven die lokaal afval en bijproducten een nieuw leven geven.Le Prunier werd in 2018 opgericht door drie zussen uit Californië. Hun grootvader had een landbouwbedrijf en teelde pruimen op een biologische manier. Het zuster-trio raakte gefascineerd door de biologische teelt en besliste onderzoek te laten uitvoeren naar de verborgen schatten van de pruim. Ze ontwikkelden een multifunctionele gezichtsolie, gemaakt van pruimpitten, die je een stralende huid geeft. De olie hydrateert en geneest het gezicht, maar dient ook als anti-aging formule.De flesjes zijn te verkrijgen in twee maten. Voor het kleine expemlaar betaal je 23,95 euro en voor de grote 85,95 euro. Meer info via de website. Tina Hedges, oprichtster van Loli Beauty, wil met haar producten terug naar haar roots. Ze is afkomstig van de Blue Mountains in Jamaica waar waar men gelooft in de kracht van superfoods als genezende middelen. Het merk heeft een uitgebreid assortiment aan onder andere serums, scrubs, versterkende oliën, moisturizers, gezichtsmaskers en lippenbalsems. De biologische producten worden gemaakt met superfoods en restanten, zoals avocado, blauwe bessen, theezaden, aloe vera, kurkuma en sinaasappelschil. De prijzen van de producten variëren tussen de 3 en 60 euro. Meer info kan je terugvinden op de website.De Britse William en Anna Brightman maken scrubs, crèmes, serums en moisturizers van koffiedik. Hun avontuur begon op het moment dat ze zich afvroegen hoeveel afval alle geconsumeerde koffie in Londen met zich meebrengt. Ze besloten te onderzoeken of ze het residu een tweede leven konden geven. Ze haalden het koffiedik op in meer dan honderd cafés over de hele stad en startten UpCircle. Hun producten zijn volledig biologisch en gecreëerd volgens de verschillende huidtypes. De prijzen van UpCircle starten vanaf 3 euro. Meer info kan je vinden op de website.Oprichter Terence is een cosmetisch wetenschapper met een voorliefde voor de natuur. Fruu maakt lippenbalsems, lippenstiften en sinds kort ook deodorants van meer dan vijftien voedzame fruitsoorten. De producten zijn niet enkel biologisch, maar ook cruelty-free en volledig geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk. De start-up koopt afval en residuën van fruit op bij lokale boeren die hierdoor wat extra bijverdienen. Je betaalt tussen de 3 en 6 euro voor de lippenverzorging en 10 euro voor een deodorant. Meer info via de website.Deze Britse start-up maakt zepen van weipoeder, een residu van melk bij het maken van kaas. Dit residu is normaal gesproken voor de vuilbak bedoeld, maar Byre heeft een ander doel voor ogen: zo weinig mogelijk verspilling. Met deze filosofie in het achterhoofd zijn 96 procent van de ingrediënten in de producten van natuurlijke oorsprong. Je kan kiezen uit zepen van halfvol, vol of mager weipoeder. De bodywash van het merk won vorig jaar een zilveren medaille op de Global Makeup Awards.Een fles zeep kost rond de 4 euro. Meer info kan je vinden op de website. Ook de skincaregigant The Body Shop maakte zijn intrede op de upcyclemarkt. Het merk maakt geen gebruik van restjes, maar wel van afgedankte producten. Voor hun moisturizer kopen ze wortels aan die 'te lelijk' zijn om te verkopen in de supermarkt. Op deze manier besparen ze de planeet een hoop voedselverspilling en krijgt de verstoten wortel een tweede leven. De moisturizer kost 16,99 euro. Meer info vind je op de website of in de winkels van The Body Shop.