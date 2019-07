'Het is vijf over twaalf. De overheid moet stoppen met de struisvogelpolitiek te hanteren voor de beautysector en werk maken van meer controles, betere opvolging, vervolging en bestraffing. Dat schrijft Mario Blokken, voorzitter van de Belgische Beauty Federatie.

De Belgische Beauty Federatie is een beroepsfederatie die zich inzet voor de belangen van de beautyprofessionals in België.

Het zou beter zijn als de overheid zou samenwerken met de beroepsorganisatie om een sensibiliseringscampagne op te zetten waardoor de klant weet wat de gevaren zijn. Deze problematiek is niet nieuw. Al in november 2017 publiceerde de beroepsfederatie op haar blogpagina een artikel dat handelde over de opkomst van de Vietnamese en Chinese nagelstudio's.

Er werd vervolgens in de regio Brussel een grootscheepse actie op touw gezet met maar liefst vijftig politiemensen en meer dan dertig personen van de sociale inspectiediensten en volksgezondheid. Er werden vijvenvijftig PV's opgesteld en meer dan vijftig kilogram illegale producten in beslag genomen. Tien van de negentien nagelstudio's werden gesloten en verzegeld omwille van de tewerkstelling van illegale arbeiders. Van de achtenzestig gecontroleerde personen waren er achttien niet aangegeven en werkten er elf mensen zonder papieren.

Gevaar voor de gezondheid

Een jaar later merken we dat in hetzelfde winkelcentrum de geur van chemische producten niet te harden is. Er zijn opnieuw vijftien nagelstudio's actief die dagelijks tientallen klanten ontvangen. Zij werken vaak met gevaarlijke producten die ongeschikt zijn voor de Europese markt. In de nagelstudio's laat de afzuiging vaak te wensen over waarbij zowel de klanten als de werknemers het fijn stof en de acrylgassen inademen. Deze stoffen zijn erg schadelijk voor de gezondheid.

Klanten van spotgoedkope nagelstudio's moeten beseffen dat ze moderne slavernij financieren

Bij gelnagels moeten de klanten hun handen onder een UV-lichtbron houden. De Europese toestellen zijn zo afgesteld dat de stralingen door deze toestellen geen gevaar vormen voor de klant. Chinese of Vietnamese toestellen zijn niet gecontroleerd en geven vaak een te hoge straling waardoor het risico op huidkanker significant toeneemt.

Behandelingen onder de kostprijs

Als we een reële kostprijsberekening gebruiken, zit de prijs die deze nagelstudio's hanteren zelfs onder de kostprijs van een behandeling. De klant betaalt een schamele tien tot vijftien euro voor een nagelbehandeling. De mensen die in deze studio's tewerkgesteld worden zijn meestal Vietnamees van origine. Het zijn vaak erg jonge werknemers die zes op zeven dagen gedurende twaalf uur per dag moeten werken in erbarmelijke en onhygiënische omstandigheden tegen een hongerloon van honderd euro per maand.

Het gaat om erg jonge werknemers die zes op zeven dagen gedurende twaalf uur per dag moeten werken in erbarmelijke en onhygiënische omstandigheden tegen een hongerloon van honderd euro per maand.

Dit fenomeen zorgt ervoor dat de markt onder druk komt te staan. De erkende professionals aangesloten bij de Belgische Beauty Federatie krijgen vaak vragen zoals: 'Waarom kost een nagelbehandeling bij jullie vijfenveertig euro en bij concurrenten maar vijftien euro? Zitten jullie ons te bedotten?' Telkens weer moeten de beautyprofessionals zich verdedigen en opnieuw uitleggen waarom het onmogelijk is om tegen die prijs te werken. Klanten van dit soort nagelstudio's moeten beseffen dat ze rechtstreeks moderne slavernij en uitbuiting financieren.

Opgelet voor de gevaren

Via het meldpunt op de website beautyfed.be krijgen we zeer frequent klachten binnen van klanten die niet tevreden zijn over de kwaliteit van hun nagelbehandeling. De meest voorkomende klachten zijn het snel afbreken en loskomen van de nagels. Tevens krijgen we regelmatig melding van klanten die een ontsteking krijgen aan het nagelbed of de nagelriemen. De foto's die worden meegestuurd spreken boekdelen: verettering van het nagelbed, brandwonden aan de vingertoppen of nagelriemen die helemaal ontstoken zijn. Deze aandoeningen zijn meestal het gevolg van het werken met niet steriel materiaal of van het gebruik van Aziatische producten die niet gekeurd zijn voor de Europese markt.

Er wordt gewerkt met gevaarlijke producten die ongeschikt zijn voor de Europese markt. Het is de hoogste tijd om paal en perk te stellen aan deze gevaarlijke praktijken.

Als de klanten problemen krijgen na een goedkope behandeling, gaan ze vaak naar professionals die door ons worden aangeraden. Zij zijn het echter meer dan beu om de problemen op te lossen van de anderen. Het is de hoogste tijd om paal en perk te stellen aan deze gevaarlijke praktijken.

Uiteraard kunnen dit soort malafide handelszaken enkel overleven als ze voldoende klanten hebben. Indien u ervoor kiest om een nagelbehandeling te laten uitvoeren in deze veel te goedkope nagelstudio's, kiest u resoluut voor het financieren van deze wanpraktijken waarbij vaak mensen die illegaal in België verblijven, minderjarigen en zelfs zwangere nagelstylisten worden uitgebuit als moderne slaaf. Durf jij nog in de spiegel te kijken?

AANDACHTSPUNTEN EN TIPS

Hoe kan jij als klant bepalen of een nagelstylist voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen en voldoende professionele kennis bezit? Hier volgen enkele tips:

Prijsindicatie: het is onmogelijk om voor vijftien euro een nagelbehandeling uit te voeren die voldoet aan alle wettelijke voorschriften! Voor deze prijs kan je geen kwaliteitsvolle behandeling krijgen.

Geur: indien je een nagelstudio betreedt, moet de geurervaring beperkt/nihil zijn. Zoveel te sterker het naar acryl ruikt, zoveel te slechter is het gesteld met de afzuiging. In dat geval mag je er zeker van zijn dat je heel wat schadelijke stoffen gaat inademen gedurende het uur dat je er verblijft.

Producten: Vraag de nagelstylist of je de verpakking van de producten eens mag bekijken. Als de tekst enkel in Chinese tekens staat, ben je zeker dat het gaat om producten die niet in Europa werden gekeurd. Deze bevatten meestal een veel te hoog concentraat aan schadelijke stoffen.

Erkenning: Kijk of er aan de gevel van het salon een muurplaatje "erkend lid" hangt van een beroepsfederatie. Zo ben je alvast zeker dat de nagelstylist een professionele erkenning geniet.

Mario Blokken, voorzitter Belgische Beauty Federatie