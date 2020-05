Ook onze huid zat lange tijd in lockdown en is dus niet voorbereid op een bruuske blootstelling aan de zomerzon. Zo zorg je voor aangepaste bescherming.

De zon schenkt niet alleen leven, ook als endorfinebooster kent ze haar gelijke niet. Om nog te zwijgen van haar weldadige impact op onze stemming en slaapkwaliteit. Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat de zon soms ook een geduchte vijand is. 'Het bruine tintje waar veel mensen in Europa nog steeds op uit zijn, mag dan gezond lijken, dat is het niet. Eigenlijk is het een alarm dat wijst op huidbeschadiging', klinkt het bij dokter Niels Horst, dermatoloog in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Vooral wie door zijn job heel weinig in de buitenlucht vertoeft en dan plots een week gaat liggen zonnen loopt volgens deze specialist een groot risico op een melanoom. Dit voorjaar zijn de meeste volwassenen en vooral de kinderen minder buitengekomen dan andere jaren en dus is extra voorzichtigheid geboden, want hun huid heeft niet de kans gekregen om zich geleidelijk aan te wapenen tegen de gevaarlijke zonnestralen.

