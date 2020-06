Hiske Van De Wouwer van de Antwerpse The Pony Club lanceert haar nieuwste project. Met 'hairbuddy' brengt ze een goedkoper alternatief op klassieke pruiken.

Het is al een tijdje geleden dat een van de vaste klanten van Hiske Van De Wouwer in kapsalon The Pony Club vertelde over het ziekteproces van haar moeder, en over de loze zoektocht naar mooie alternatieven voor mensen met (permanent) haarverlies. Sindsdien verzamelt de kapster alle haren die ze kan gebruiken en maakt ze er Hairbuddies mee. Dat zijn mutsen, petten, bandeaus of vissershoedjes waaraan echt haar bevestigd is.

De prijzen variëren omdat elke Hairbuddy uniek is, maar de maximumprijs bedraagt 170 euro. Op die manier kan je via de ziekteverzekering het volledige bedrag laten terugbetalen. Zo krijgt iedereen de kans om een Hairbuddy te kopen.

Haar gevraagd

Hiske en haar team willen graag zoveel mogelijk Hairbuddies creëren en vragen daarom om massaal haar te doneren. 'Alle haarkleuren en haartypes zijn goed om tot een Hairbuddy omgetoverd te worden, maar het moet wel minstens een lengte van 30 cm hebben. Doneren kan door je haar met een persoonlijk briefje in een enveloppe te stoppen en op te sturen naar The Pony Club.

The Pony Club Charlottalei 36 2018 Antwerpen

