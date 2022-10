Huidverzorgingstrend onder de loep: is skin cycling de hype waard?

Skin cycling, een eenvoudige huidverzorgingsroutine die werd bedacht door een Amerikaanse dermatoloog, belooft de huid van je leven. Maar wat houdt ze in? En is ze wel zo nieuw?

Als het van de Amerikaanse dermatoloog Whitney Bowe afhangt, heeft je huid slechts drie producten nodig om op haar allerbest te zijn: eentje met peelende zuren, eentje met retinol en een voedende moisturizer. Dat trio stopte ze in een verzorgingsroutine voor ’s avonds die ze skin cycling doopte en die ervoor moet zorgen dat je het maximale uit je actieve bestanddelen (peelende zuren en retinol) haalt, zonder je huid te irriteren.

Waarom is het een avondroutine? AHA-zuren maken de huid zongevoeliger en retinol is lichtgevoelig, waardoor het snel instabiel kan worden. Je gebruikt ze dus bij voorkeur ’s avonds, gevolgd door een product met zonnefilters iedere ochtend.

De routine is eenvoudig en start telkens op een gereinigde huid. Op nacht één exfolieer je met een product met peelende zuren die dode huidcellen van de huid los maken. Zo creëer je een goede basis voor actieve bestanddelen in huidverzorging: die kunnen makkelijker door de huid dringen, en dus beter hun werk doen, omdat ze niet eerst door een laag dode huid moeten. Op nacht twee smeer je retinol, een vorm van vitamine A. Dit wordt al jaren ingezet om huidveroudering af te remmen, omdat ze de collageenproductie in de huid boost. Nachten drie en vier zijn herstelnachten: dan helpt een voedende moisturizer de huidbarrière sterk houden en/of herstellen. En dan begint alles opnieuw.

Bowe noemt skin cycling op haar website een ‘game changer’ voor de huid. Volgens haar kan je na twee cycli al ‘een gezondere, stralende gloed verwachten. Je huid zou meer gehydrateerd en zachter moeten aanvoelen. Houd je skin cycling vol, zie je na een paar maanden echt een transformatie: dan kunnen fijne lijntjes, rimpels, breakouts en pigmentvlekjes beginnen verbeteren.’ Dit zijn allemaal gevolgen van langdurig retinolgebruik.

Niet nieuw

Sociale media zijn alvast overtuigd van de routine: skin cycling is intussen goed voor meer dan 3,5 miljard views op Tiktok en influencers blijven met hun volgers delen hoe hun huid veranderde.

Maar voor dermatologen en andere huidexperts is skin cycling niets nieuws. ‘Het kind heeft nu een naam gekregen,’ zegt dokter Dagmar Ostijn, dermatoloog bij Skinical in Melle. Zij stelt al jaren skin cycling-achtige routines op voor patiënten die bijvoorbeeld starten met retinoïden als Differin, die op voorschrift zijn, om acne te behandelen.

Door een retinoïde met mondjesmaat en in een lage concentratie te gebruiken, verminder je de kans op neveneffecten zoals een geïrriteerde, schilferige huid. Dat principe geldt ook voor (minder krachtige en vrij verkrijgbare) actieve bestanddelen in huidverzorging als retinol, AHA-zuren als glycolzuur en vitamine C.

Huidverzorgingsmerk Environ staat bekend om zijn ‘Vitamin Step-Up System’ waarbij je start met producten met een lage dosis vitamine A en andere actieve bestanddelen en opbouwt naar een hoge. Ook merken als Paula’s Choice, The Inkey List en The Ordinary stoppen actieve bestanddelen in verschillende concentraties in hun producten.

Trop is te veel

Het principe had echter een hippe naam en trending hashtag nodig om uit te groeien tot een wereldwijde hype. Eentje die bovendien een probleem van veel mensen oplost.

Door een groeiende interesse in skincare, die nog eens geboost werd in de lockdown en door alle al dan niet correcte informatie op sociale media, gaan veel mensen overmoedig en overdadig te werk. ‘Ze gebruiken allerlei actieve bestanddelen en producten door elkaar waardoor ze hun huid meer kwaad dan goed doen,’ bevestigt Ostijn. ‘Ik zie geregeld jonge meisjes in mijn praktijk die én BHA (salicylzuur) én AHA-zuren én retinol smeren, beïnvloed door alle informatie die ze op sociale media vinden. Die opeenstapeling van bestanddelen kan te veel zijn voor je huid.’

Ook kan de informatie die merken geven overweldigend zijn voor leken, of past ze niet bij hun huid. Zo mag je sommige exfolianten volgens hun gebruiksaanwijzing twee keer per dag gebruiken, wat volgens Ostijn ‘niet veel huiden zullen verdragen.’

Trop kan écht te veel zijn, stelt ook Bowe op haar website. ‘Je spieren hebben nood aan hersteldagen, je brein ook, het is dus niet meer dan logisch dat ook je huid baat heeft bij hersteldagen.’ Zij bedacht de less is more-aanpak van skin cycling dan ook nadat ze opmerkte dat veel van haar patiënten een geïrriteerde, gevoelige huid met een verzwakte barrière hadden door foutief skincaregebruik.

Langzaam opbouwen

Ben je wat overijverig geweest met peelende producten en retinol? Dan zouden twee skin cycling-cycli volgens Bowe al soelaas moeten bieden. De routine is volgens Ostijn ook een aanrader ‘voor iedereen die wil starten met retinol en/of AHA-zuren. Of met vitamine C, een actief bestanddeel dat ook niet elke huid even goed tolereert.’ (Bowe smeert trouwens ook elke ochtend vitamine C onder haar moisturizer en SPF.)

‘Ik raad wel af met alles tegelijk te beginnen. Begin je echt van nul, speel dan eerst in op preventie en begin in de ochtend vitamine C te gebruiken.’ Die werkt als krachtige antioxidant in op huidveroudering, boost de efficiëntie van zonnefilters die je smeert, en helpt de huid egaler en stralender maken. ‘Is je huid de vitamine na vier à zes weken gewoon, kan je twee avonden per week glycolzuur toevoegen. En dan een paar weken later retinol.’

Ook het percentage actieve bestanddelen dat je smeert speelt een rol. ‘In de EU mag gezichtsverzorging maximaal 1% retinol bevatten: daar kan je langzaam naartoe werken. Start met 0,1 of 0,2% retinol en bouw die concentratie langzaam op. Of begin met een retinolafgeleide zoals retinyl palmitate of retinaldehyde: die zijn minder krachtig, waardoor ze minder kans op irritatie geven. Je kan ook moisturizer onder en over retinol smeren: zo creëer je een zogenaamde voedende sandwich die de retinolconcentratie wat afzwakt waardoor de kans op irritatie daalt.’

Iedereen kan cyclen

Nog een voordeel van skin cycling is dat de routine aanpasbaar is. Heeft je huid na een paar weken geen last van irritaties, kan je een extra retinolavond toevoegen, of een herstelavond skippen. ‘Je zou na een exfoliantnacht ook een herstelnacht kunnen toevoegen. Iedereen heeft andere huidnoden.’

Ook gevoeligere huidtypes kunnen aan skin cycling doen. ‘Iemand met rosacea of eczeem spreidt de routine misschien beter over een week, in plaats van vier dagen. Die kan twee keer per week vitamine C gebruiken overdag en één avond per week een zachte exfoliant, zoals een reinigend schuim met glycolzuur in een lage concentratie. En dan langzaam de inwerktijd en/of concentratie opbouwen. Ik stel geregeld schema’s op voor gevoeligere huiden die beginnen met een peelend schuim eens per week en uiteindelijk elke avond glycolzuur kunnen gebruiken.’

Retinol kan letterlijk gevoeliger liggen. ‘Dat bestanddeel gebruikt een huid met couperose of rosacea liever niet. Ik ben zelf ook al vaak met retinol begonnen, maar moet altijd stoppen omdat mijn huid het bestanddeel toch niet aankan.’

Skin cycling kan dus toch wat zoeken zijn: naar de juiste producten en concentraties, naar wat je huid aankan en wat niet. ‘Zolang ze de actieve bestanddelen verdraagt én je elke dag voldoende SPF smeert om haar te beschermen, zijn er geen problemen.’

Zelf aan de slag?

Peelingnacht

7% glycolzuur maakt dode huidcellen los. Tasmaanse peperbes en aloë vera verzachten.

Glycolic Acid 7% Toning Solution van The Ordinary, 10,50 euro, bij Ici Paris XL

10% AHA-zuren en 1% BHA beloven een gladde huid en schone poriën.

T.L.C. Framboos Glycolic Night Serum van Drunk Elephant, 75,90 euro, bij Ici Paris XL

Retinolnacht

Nachtcrème met 0,3% retinol. Voedende bestanddelen als squalaan en mangozaadboter moeten de huid comfortabel houden.

Clinique Smart Night Clinical MD Multi-Dimensional Repair Treatment van Clinique, 97,50 euro

Een stevige dosis retinol die je zo gebruikt, of met je moisturizer mengt.

1% Retinol Booster van Paula’s Choice, 59 euro, via paulaschoice.nl

Herstelnacht

Deze moisturizer bevat onder meer ceramiden en hyaluronzuur die bijdragen tot een gezonde huidbarrière.

Hydraterende Gezichtscrème van Ceravé, 14,95 euro.