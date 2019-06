De Belgische webshop Blos, die 2,5 jaar geleden door Kim Maes werd opgericht, opent een eerste fysieke winkel in Hasselt. In de boetiek zal de totaalbeleving van de klant centraal staan.

Online wilde Kim Maes een walhalla van verantwoorde en hoogwaardige verzorgingsproducten creëren. Nu is het tijd voor de volgende grote stap, de eerste Blos shop opent de deuren in het centrum van Hasselt.

Kim Maes wil de Blos-klant door de combinatie van haar online en offline aanpak zo goed mogelijk begeleiden in de zoektocht naar het juiste product. Bij Blos kan je producten vinden van Susanne Kaufmann, Verso Skincare en Grown Alchemist. Er zullen ook enkele nieuwkomers de rekken sieren, onder andere van Bear, Dr. Alkaitis, RMS Beauty en Nomige.

De criteria van Kim om merken aan te bieden zijn transparantie over de ingrediënten, kwalitatieve ingrediënten en geen schadelijke stoffen voor mens en planeet. Wie meer wil weten over huidverzorging en ingrediënten kan ook bij Blos terecht: niet alleen staat Kim je met plezier te woord, ze nodigt af en toe ook sprekers uit en organiseert workshops in de shop.

Het pand werd volledig verbouwd en opgefrist in de stijl van Blos door architect Ilse Gielen © Frank Gielen

Praktisch

Op 25 mei zwaaien de deuren open.

Dokter Willemsstraat 16, 3500 Hasselt

Openingsuren

Maandag 13u-18u Woensdag tot zaterdag 10u-18

Dinsdag en zondag gesloten.