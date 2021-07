Wanneer mensen uit de beautyindustrie bepaalde cosmeticaproducten blijven kopen en gebruiken, kan je er van op aan dat die erg goed zijn. Dit zijn de rebuys van beautyredactrice Franciska Bosmans, haar favorieten die je altijd in haar badkamer vindt, tussen alle nieuwigheden die ze uittest.

Ter info: alle producten zijn vrij van parfum, essentiële oliën, linalool, glucosiden en lanoline, bestanddelen waarvoor ik allergisch ben.

...

Ter info: alle producten zijn vrij van parfum, essentiële oliën, linalool, glucosiden en lanoline, bestanddelen waarvoor ik allergisch ben.Deze dagcrème geeft mijn huid een natuurlijke gloed die geen enkel ander product, highlighter incluis, kan evenaren. Dat de formule vol antioxidanten beschermt tegen vervuiling en de minerale filters tegen UV zou je haast vergeten, maar is natuurlijk (nog) belangrijker. Ze voelt bovendien niet vet aan en werkt goed onder foundation. Als je die laatste nog wil gebruiken: ik houd het vaak bij concealer. Deze crème is trouwens een favoriet van verschillende Belgische beautyjournalistes.Er is wel één nadeel voor mijn huid. De formule bevat een glucoside: ik mag ze in principe niet gebruiken omdat ik er allergisch voor ben (elke dermatoloog zou me dat ook afraden), maar mijn gezicht lijkt er niet op te reageren. Dus neem ik het risico.paulaschoice.nlDit is mijn sos-serum telkens mijn kaken rood uitslaan en gloeien door een (allergische) reactie op een product of pollen of wanneer mijn huid tijdelijk gevoelig(er) is. De lichte formule met thermaal water, glycerine, hyaluronzuur en Neurosensine kalmeert mijn huid snel en hydrateert haar ook.Ik gebruik dit serum ook op dagen waarop ik een peelend masker heb gebruikt of een steviger retinolproduct om eventuele reacties op die bestanddelen te voorkomen. Je kan het ook perfect élke dag gebruiken, om je huidbarrière sterk en je huid goed gehydrateerd te houden.Ik combineer het graag met het Tolériane Ultra 8 Daily Soothing Hydrating Concentrate. Die kalmerende, hydraterende spray werd in België jammer genoeg uit het aanbod gehaald, maar ik heb nog een voorraadje. (Je vindt hem hier en daar nog in de apotheek.)farmaline.beIk ben grote fan van reinigers op oliebasis omdat die snel en efficiënt make-up, zonnefilters, zweet, talg en andere 'vuiltjes' losmaken om de huid goed te reinigen, maar zonder haar uit te drogen. Deze van cultmerk The Ordinary heeft een érg goede prijs-kwaliteit en moet zeker niet onderdoen voor duurdere concurrenten.De crème met squalane en glycerine opwarmen in je handen en ze verandert in een olie. Die masseer je in op een droge huid en spoel je na met water. Voor een schone huid zonder trekkerig gevoel.theordinary.comIk ben grote fan van de budgetvriendelijke huidverzorging van Ceravé. Het Amerikaanse merk ontwikkelt formules met hyaluronzuur en ceramiden die de huidbarrière helpen herstellen en sterk houden. Ideaal, als je, zoals ik, een droge(re) eczeemhuid hebt.Sinds ik deze douchecrème voor de normale tot droge huid bij de lancering van het merk in België testte, staat hij altijd in onze douche. No nonsense, érg goed geprijsd en je kan hem zowel op lichaam als gezicht gebruiken. (Ik gebruik hem na mijn ochtendloopje onder de douche om zweet en zonnefilters van mijn gezicht te wassen. Om make-up te verwijderen gebruik ik liever een oliecleanser.)Mijn tip: koop de één-literfles en gebruik ze met het héle gezin.newpharma.beIn de winter grijp ik naar deze romige crème wanneer geen enkele andere bodylotion de uitgedroogde, jeukende plekjes op mijn benen en armen aankan. De formule met 25 procent karitéboter helpt de huidbarrière versterken, verzacht jeuk snel en voelt niet vet aan, ook al is ze rijk. Een aanrader voor het hele gezin trouwens.newpharma.beMijn droge lippen zijn erg kieskeurig wanneer het op lippenbalsem aankomt: veel formules kunnen hun beloftes niet inlossen. Deze doet ze onmiddellijk comfortabel en zacht aanvoelen en dat effect houdt lang aan. De formule met glycerine, bisabolol en vitamines E en C herstelt ook eventuele kloofjes. Bonus: de balsem voelt niet plakkerig aan en glanst niet te hard.newpharma.beDoor mijn negen contactallergieën is haarverzorging vinden waarop mijn hoofdhuid niet reageert bijzonder moeilijk: op de lijst met geschikte producten die mijn dermatoloog me gaf stond welgeteld één shampoo van Bioderma. Die is bedoeld voor een jeukende, schilferige hoofdhuid, die ik niet heb. Dus ging ik zelf op zoek naar een geschikte formule.Ik ontdekte deze hypoallergene shampoo in een Etosfiliaal in Amsterdam. Dit is een goede basic, no nonsense shampoo die mijn haar reinigt zonder mijn hoofdhuid te doen jeuken.Goed om weten voor wie allergisch is: dit Nederlandse apothekersmerk mijdt parfum, parabenen, zeep en cocamidopropyl betaïne in zijn huid- en haarverzorging. Je vindt het ook in onze apotheken.newpharma.beEen mooi kleurenpallet, een aangename textuur die lang blijft zitten en een comfortabele, matte finish die mijn lippen (haast) niet uitdroogt: deze lippenstift heeft het allemaal. En hij is, net als alle make-up van Shiseido, vrij van parfum of aroma.Kiezen kan intussen uit 31 kleuren. De tint Sound Check is het perfecte The Queen's Gambit-koraal, Kitten Heel is een mooi nudeachtig roze en Exotic Red een klassiek rood. Op mijn verlanglijstje staat nog het felroze 527 Bubble Era.shiseido.beEen cateye is zo'n beetje mijn dagelijkse make-uplook. Elke nieuwe eyeliner die wordt gelanceerd test ik dan ook op gebruiksgemak en houdbaarheid. Niemand wil na een paar uur vlekjes boven zijn/haar/hun oogplooi of een vervaagd lijntje.Ik heb mijn favorieten bij de duurdere merken (Art Liner van Lancôme, Le Liner van Chanel), maar ik vind deze budgetvriendelijkere even goed. Ik heb hem in klassiek zwart en het felblauwe Bleu Pop Art, mijn favoriete kleur in de zomer.Met het penseeltje kan je fijn werken en eens de formule is opgedroogd, vlekt ze niet en haalt ze met gemak het eind van de dag. Jammer dat er niet nog een paar andere felle kleurtjes in het gamma zitten.di.beIk vind een crèmige of vloeibare blush makkelijker werken en natuurlijker ogen dan een poeder en je hebt er geen blushborstel voor nodig. Wat op je vingertip aanbrengen, in je wangen deppen en het lijkt alsof de kleur uit je huid komt.Dit is mijn absolute favoriet. Gehypet op Instagram, zoals zowat elk Glossierproduct, maar met reden. Je hebt weinig nodig van deze gelblush voor een erg naturel blosje. Meer laagjes zorgen voor een intenser effect. De perziktint Beam doet me er instant gezond, uitgeslapen en fris uitzien.Het enige probleem: het hippe Amerikaanse merk shipt (nog steeds) niet naar België. Ik liet zijn producten meebrengen door collega's die naar New York of een andere stad met een Glossierwinkel reisden. Ik wacht nu vol ongeduld tot een rebuy van Beam (en wat andere blushkleurtjes en de getinte wenkbrauwmascara Boy Brow) mogelijk is. Glossier heropent alvast zijn fysieke winkels en breidt zijn shipping hopelijk snel uit.Glossier.com