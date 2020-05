Beautytutorial: zo creëer je een videoproof make-up look in vijf minuten

Je bent vergeten dat je binnen vijf minuten een belangrijke Zoom-meeting hebt en je wil de vermoeidheid wegwerken? Dat kan in enkele snelle stappen. Beautyredactrice Franciska Bosmans legt uit hoe je een glowy nude look creëert in slechts vijf minuten.

De gebruikte producten: Synchro Skin Self-Refreshing Concealer van Shiseido (32 euro), Phyto Hydra Teint Beautifying Tinted Moisturiser SPF15 van Sisley (88 euro), Eye Shadow Crayon in Champagne van Mylène, (13 euro), Le Volumineux Mascara van Cent Pur Cent (22,99 euro), Hello Printemps Lip and Cheek Crayon in Corail van Yves Rocher (8,95 euro), Baume Essentiel in Transparant van Chanel (42 euro)