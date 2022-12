Babyzonderdeadline: wet rond post-mortembevruchting wordt binnenkort aangepast

Wie zwanger willen raken met het ingevroren sperma van een overleden partner, hoeft binnenkort geen rekening meer te houden met een krappe deadline van twee jaar. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil die limiet optrekken naar tien jaar.

Het voorstel kwam in een stroomverstelling nadat Flair-columniste Laura – ook bekend als Madame Bakster – een column schreef, waarin ze een oproep deed om de regelgeving rond post-mortembevruchting aan te passen. Laura verloor namelijk een jaar geleden haar partner Kobe aan kanker. Samen besloten ze dat Laura haar kinderwens wel zou verderzetten na zijn dood. Echter kreeg ze door een verouderde wetgeving een deadline van amper twee jaar.

Verouderde wet herzien

Laura deelde haar aangrijpende verhaal op Flair en al snel ging de hashtag #Babyzonderdeadline viraal. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke maakt nu bekend dat de regering werk maakt van die krappe termijn. Een nieuwe wetswijziging werd voorgesteld waarbij de limiet van twee jaar naar tien jaar wordt opgetrokken. Laura is zelf voorzichtig hoopvol: ‘‘#Babyzonderdeadline heeft aangetoond dat je stem gebruiken krachtig kan zijn’, vertelt ze aan Flair. ‘Ik heb me transparant en kwetsbaar opgesteld, en door dat te durven doen, kan ik nu misschien wel het verschil maken. Worst case val ik onder de nieuwe wetgeving, maar dan weet ik op z’n minst wel dat het voor alle andere vrouwen na mij makkelijker zal worden, en dat is echt een enorme troost.’