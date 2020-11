Archeologen hebben in de necropolis Sakkara ten zuiden van de Egyptische hoofdstad Caïro ruim honderd sarcofagen gevonden.

Volgens de Egyptische minister van Oudheden en Toerisme Khaled al-Anani verkeren de sarcofagen in goede staat en zijn er ook meer dan veertig beelden van goden en een aantal maskers gevonden.

De ruim honderd houten kisten dateren van de Late Periode (722-332 voor Christus) en de daaropvolgende Ptolemeïsche Periode. De kisten zijn aangetroffen op 12 meter diepte. In een van de sarcofagen vonden de archeologen een mummie.

Sakkara ligt ongeveer 30 kilometer ten zuiden van Caïro. Aan de horizon ligt de bekende trappiramide van farao Djoser (ongeveer 2650 voor Christus). De woestijn bij het dorp werd duizenden jaren lang gebruikt als begraafplaats voor belangrijke personen in het oude Egypte. (Belga)

