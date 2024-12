Wanneer weet je of je relatie voorbij is en hoe maak je thuis de perfecte pizza? Dit zijn de 15 meest gelezen artikels van 2024

Van misgelopen beautybehandelingen tot avontuurlijke bergtochten en de gestegen prijzen van luxe-handtassen: dit zijn de Knack Weeken-artikels die in 2024 het meest gelezen werden.

1- ‘Na vier jaar heb ik nog steeds groenblauwe wenkbrauwen’: waarom steeds meer mensen spijt hebben van hun schoonheidsbehandelingen

Op sociale media uiten steeds meer mensen spijt over semipermanente schoonheidsbehandelingen zoals microblading, fillers en veneers. Toch raken diezelfde behandelingen steeds meer ingeburgerd. Wat zijn de mogelijke valkuilen en waar moet je op letten voordat je je laat verleiden door de laatste trends? Wij bundelden enkele getuigenissen en spraken met experts.

Lees hier het volledige artikel

2- Relatiedip of tijd om te scheiden? ‘Er zijn vier doorslaggevende redenen. Je ergeren aan je partner staat daar niet tussen’

Niemand begint aan een relatie met het idee dat die ooit zal eindigen, maar iedereen in een relatie twijfelt weleens. Hoe weet je of je echt weg wilt, dan wel gewoon door een ‘dipje’ gaat? We vroegen het aan seksuologe Chloé De Bie, die spreekt over de zogenaamde scheidingskriebels.

‘Iedereen in een langetermijnrelatie heeft weleens last van het gevoel dat je het helemaal gehad hebt. Je ziet de positieve dingen niet meer, hebt het gevoel dat het niet meer lukt om samen te leven en vraagt je af of het niet beter is om uit elkaar te gaan. Soms twijfelen we omdat we ongelukkig zijn, omdat we de dagelijkse frustratie beu zijn, maar ook omdat mensen om ons heen uit elkaar gaan.’

‘Zo heb je als je broer of zus gescheiden is 22% meer kans om zelf ook uit elkaar te gaan. Twijfel is normaal en als het echt lastig wordt, denken we snel: ander en beter. Ik noem dat de bol-punt-comcultuur. Als iets stukgaat, bestellen we meteen een nieuw exemplaar. Misschien kijken we vandaag zo ook naar relaties.’

Lees hier het volledige artikel

3- Reizen in alle rust: 7 buitengewone bestemmingen waar je geen last hebt van massatoerisme

© Getty Images

De grote protesten tegen massatoerisme waren afgelopen zomer wereldnieuws. Wie graag reist, voelt zich daar op plekken als Barcelona of Tenerife soms ook een tikje schuldig over. De zoektocht naar alternatieve bestemmingen, die nog niet kreunen onder de gevolgen van massatoerisme, is hot topic. Wij vroegen de online reisgids Touristmaguide naar 7 reisbestemmingen waar het nog relatief rustig is.

Ontdek hier welke over welke landen het gaat

4- Minder kans op kanker, depressie en dementie: waarom onze vriendschappen van levensbelang zijn

Gezonde vriendschappen blijken niet alleen goed voor ons humeur, maar ook voor onze gezondheid. In haar boek ‘Je bent een vriend van mij’ toont klinisch psychologe en professor aan de UGent Marie-Anne Vanderhasselt dat vrienden een cruciale rol spelen in ons welzijn, vaak nog meer dan we denken. Ze pleit er dan ook voor om ‘me-time’ wat vaker in te ruilen voor ‘we-time’.

‘Te veel tijd alleen kan er toe leiden dat we minder behoefte voelen om onze vrienden te zien. ‘Afspreken met vrienden activeert de beloningscentra in onze hersenen, die ervoor zorgen dat je een hunkering hebt om elkaar opnieuw te zien. Maar als we te vaak alleen thuis blijven, raakt dit proces verstoord, wat ervoor zorgt dat we onbewust minder afspreken. Daardoor kunnen onze vriendschappen verwateren,’ waarschuwt Vanderhasselt.

Tijd doorbrengen met vrienden maakt ons gelukkiger, geeft ons nieuwe inzichten en bevordert gezonde gewoontes. We-time maakt me-time kwalitatiever.’

Lees hier het volledige artikel

5- Moederbedrijf Terre Bleue en Gigue failliet: wat betekent de crisis voor andere Belgische modemerken?

Na het faillissement van de Duror Fashion Group, het moederbedrijf van Terre Bleue, Zilton en Gigue, enkele maanden geleden dringt de vraag zich op: hoe komt het dat er zoveel Europese merken de boeken moeten neerleggen? Wij vroegen het aan professor modemanagement Annick Schramme en Eva Koninckx van Flanders DC.

‘De coronapandemie heeft zonder twijfel een grote impact gehad op de modesector. ‘Tijdens de crisis werd het al duidelijk dat je winnaars en verliezers had’, aldus Schramme. ‘Het viel op dat de luxespelers grote winsten boekten. Kwam het omdat de mensen, thuis in lockdown, zichzelf wilden verwennen als compensatie voor de beperking van hun vrijheid? Door ook online aanwezig te zijn hebben de luxemerken zichzelf gedemocratiseerd – niet op vlak van prijs, maar op vlak van toegankelijkheid. Wie wat geld spaarde, kon een luxe-item bestellen.’



6- ‘Het geheim zit ’m in de rusttijd, dolce far niente’: hoe maak je als thuiskok de perfecte pizza margherita?

© Anaïs Lesy

Elk seizoen duikt journalist en nieuwsgierige hobbykok Jorik Leemans voor een Gerechtelijk Onderzoek zijn keuken in op zoek naar het beste recept voor een klassiek gerecht. Deze keer: pizza margherita.

‘Met het advies van de expert en het recept van de AVPN op zak, duik ik de keuken in. De regeltjes vliegen me om de oren, soms wel heel erg specifiek. Zo mag de diameter van mijn pizza’s maximaal 35 centimeter zijn, moeten de tomaten die ik wil gebruiken uit Campania komen en moet ik op het laatst nog met extra vergine olijfolie afwerken. Opgelet: dat moet in de vorm van een spiraal. Sommige dictatoriale ­regimes zijn flexibeler.’

Ontdek het perfecte pizzarecept hier

7- Waarom zijn handtassen plots zo duur? ‘Dit is niet enkel inflatie, de merken hebben hun strategie aangepast’

Wie dacht genoeg gespaard te hebben voor die ene prijzige designertas, wacht misschien een teleurstelling: handtassen zijn duurder geworden. En dat heeft niet alleen met inflatie te maken. Modejournalist Jesse Brouns sprak met professionals uit de sector en analyseert waarom de prijzen van luxehandtassen de afgelopen jaren zo de hoogte in geschoten zijn.

Lees hier het volledige artikel

8- Burcht vol bloemetjesbehang: binnenkijken in een opgeknapt zestiende-eeuws kasteel met slotgracht midden in de natuur

Na enkele jaren in Nice te hebben geleefd, besloten Julie en Romain terug te keren naar het platteland. Ze vestigden zich met hun dochter Jeanne in het hart van Frankrijk, in een elegant zestiende-eeuws kasteel: Château Le Breuil.

‘We wilden weg uit Nice om een rustiger leven te leiden, om Jeanne op te voeden in de natuur. Om dieren te houden, om bloemen en bomen te kweken’, vertelt Julie Guittard. Samen met haar partner Romain Forini ontdekte ze Le Breuil, een klein landgoed op het platteland van Berrichonne, in de Franse provincie Berry. Ze werden halsoverkop verliefd op de omliggende bossen, de omheinde landbouwgrond, het meer. De tennisbaan die opgaat in het landschap, de boerderij en de slotgracht gaven de doorslag.

Kijk hier binnen in dit opvallende kasteel

9- Bestudeer de stoffen en keer kleding binnenstebuiten: zo herken je kwalitatieve kleding

Kleding lijkt steeds sneller te verslijten. Hoe kan je zien of kleding van slechte kwaliteit is? ‘Ik kan het niet laten, ik wil overal aan voelen. Beroepsmisvorming,’ lacht Samira Lafkioui. ‘Eigenlijk ga ik niet graag winkelen, want ik ben vaak teleurgesteld door de kwaliteit.’ Als productiemanager werkt Lafkioui onder meer voor modemerken Julie Kegels en RE Antwerp. In het verleden deed ze ervaring op bij high fashion merken zoals AF Vandevorst, Haider Ackermann en Raf Simons. Lafkioui werkt ook aan de lancering van het digitale patronenplatform Polygonal. Met haar neus voor kwaliteit trokken we de winkelstraten in en sprokkelden we tips bij experts.

Hier leer je hoe je kwaliteitsvolle kleding kan herkennen

10- Zonder plan alleen op pad: waarom een trektocht door de onaangeroerde valleien in Nieuw-Zeeland de moeite loont

© Maya Toebat

In Nieuw-Zeeland is het momenteel zomer en dus ideaal wandelseizoen. Al hikend, onderweg van vallei naar vallei, in hutten slapen, leven van gevriesdroogd eten: het is de manier om tot de kern van het land door te dringen en zijn schoonheid écht te vatten. Reisjournalist Maya Toebat ging er rondtrekken en bracht uitgebreid verslag uit.

Lees hier alles over haar grote avontuur

11- De halve marathon door de ogen van een loophater: ‘Het is de ultieme zelfopgelegde marteling’

Redacteur Aylin Koksal beschouwt hardlopen als de ultieme zelfopgelegde marteling. Toch stapte ze de arena van de halve marathon van Antwerpen in. Wat bezielt iemand om zich in het zweet te werken met een sport die ze altijd heeft veracht? Een verslag van haar strijd en haar overpeinzingen, en hoe de sport haar leven veranderde.

Lees hier haar verslag

12- Allesbehalve stoffig: hoe het internet naaien makkelijker, inclusiever en socialer maakt

Zelf je kleding naaien ging de laatste vijftig jaar van doodnormaal naar kneuterig en nu zowaar naar ietwat hip. De drempel om eraan te beginnen is vandaag een stuk lager en dankzij nieuwe initiatieven en het internet zijn de mogelijkheden eindeloos. Kortom: naaien is anno 2024 zo veel leuker geworden, schrijft journalist Nathalie Le Blanc, zelf een fervent naaier.

Klik hier om alles te lezen over naaien of ontdek hier 4 andere originele doe-hobby’s voor in 2025.

13- Wat als je kind zich al jaren opsluit in zijn kamer? ‘Er zijn veel huizen waar zich achter de gordijnen stille drama’s ontvouwen’

© Getty Images

De mailbox van psychotherapeut Willem Beckers zit vol met schrijnende verhalen van ouders die vastlopen in het samenwonen met hun volwassen, maar zorg mijdende kinderen. Het zijn verhalen over jongeren die door psychische moeilijkheden, fysiek geweld of extreme isolatie het samenleven met hun ouders ondraaglijk maken. ‘Dit komt vaker voor dan je denkt.’

Lees hier het volledige artikel

14- Een reis langs het mooiste fietspad van Europa: ‘Overal vind je fietspaden, drinkfonteintjes en groenslingers’

De nachttrein van Brussel naar Wenen kruist de Donauradweg, een van Europa’s mooiste fietswegen. Onze journalist stapte met haar gravelfiets uit de trein voor een even duurzame als sportieve reis. ‘Met de fiets een stad bezoeken gaat sneller dan te voet, je ziet meer dan met het openbaar vervoer, je hoeft geen rekening te houden met parking en het is goedkoper dan een taxi of Uber.’

Lees hier haar reisverslag

15- Binnenkijken bij de inwoners van Brusilia, de hoogste woontoren van België: ‘Wist je dat de Rolling Stones hier zijn geweest?’

Er zijn van die gebouwen die de gemoederen blijven beroeren. Wat voor sommigen een architectonisch hoogstandje is, is anderen een doorn in het oog. Dat gaat zeker op voor de Brusilia-toren, die sinds 1974 zo’n 110 meter uittorent boven Schaarbeek, een van de 19 Brusselse gemeenten. Deze gewelfde wolkenkrabber biedt een adembenemend uitzicht over het weelderige Josaphatpark, en bij uitbreiding de hele hoofdstad en zelfs veel verder.

Brusilia is een toonbeeld van de hoogdravende architecturale dromen aan het einde van de golden sixties. In die tijd was de bruxellisering, zoals het pejoratief wordt genoemd, al aan de gang. Projectontwikkelaars probeerden het Brussel van toen om te vormen tot een moderne metropool zonder rekening te houden met het bestaande weefsel. Toen al was er kritiek op de financiers en de architecten die hen bijstonden, waaronder Jacques Cuisinier (1915-2000), de architect van Brusilia.

Tot tien jaar geleden gold dit gebouw als de hoogste woontoren van België, en dit jaar vierde het z’n vijftigste verjaardag. We gingen op bezoek bij de bewoners van dit gigantische verticale dorp.

Klik hier om binnen te kijken