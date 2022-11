Siham Zarkan inspireert meisjes met diverse roots het beste uit zichzelf te halen: ‘Je opleiding is je uitweg’

Siham Zarkan (27), al drie jaar projectmanager bij #SheDIDIT, een platform dat onderneemsters met diverse roots motiveert en inspireert. Onlangs opende het #SheHUB, een conceptstore in Berchem waar zulke ambitieuze vrouwen hun concept kunnen uittesten.

“Een vader die heel vroeg uit beeld verdwijnt, kan je opzadelen met een essentieel gemis. Bij mij pakte dat minder zo uit omdat mijn moeder een constante steunpilaar was. Ze werkte als poetsvrouw, naaister en later crèchebegeleidster, maar hield genoeg aandacht over om mij en mijn zes broers warmte en een gedisciplineerde opvoeding te geven.

In ons huis vol ambiance was ik de miniversie van haar. Door ons sterke karakter botsen we nu soms nog. Zo vindt ze sneakers not done – zucht. Tegelijk is het schattig dat ze een soort klassieke etiquette doorgeeft. Ze zegt dat we personnalité moeten hebben, vanuit haar opvoeding in Oran in Algerije, volgens haar ‘la deuxième Paris’. Ze ging er graag naar school, maar in die tijd mochten meisjes niet voortstuderen – voor een intelligente vrouw als zij een enorm gemiste kans. Gevolg: ze gaf ons in onze jeugd bijna dagelijks een speech over het belang van een diploma. ‘Je opleiding is je uitweg’, zei ze altijd. Haar eigen gemis werd de drijfveer voor ons succes.

Dat betekende niet dat we non-stop moesten presteren, we hadden ook hobby’s en speelden tot ’s avonds buiten. Mijn moeder wilde vooral een mindset creëren. Onze punten moesten goed genoeg zijn om op onze eigen skills te kunnen terugvallen en zo, onafhankelijk van anderen, stabiliteit te vinden. Anders dan veel ouders met een migratieachtergrond verwachtte ze niet dat we advocaat of dokter werden. We moesten doen wat écht bij ons paste, dus toen ik na twee jaar rechtsprakijk besefte dat dat te weinig mijn creatieve, bubbly kant voedde, liet ze me switchen naar communicatiemanagement.

Nergens zegt de islam dat ik me als vrouw niet mag ontplooien. Integendeel, binnen een huwelijk heeft een vrouw evenveel rechten als een man.

Als hoogopgeleiden zijn mijn broers en ik atypisch in onze directe omgeving. Mijn moeder wilde aan culturele verwachtingen voldoen terwijl ze tegelijk onze studies wilde vooropzetten. Niet evident, maar ze putte geluk uit elke stap die wij zetten en hield vast aan haar religie. Nergens zegt de islam bijvoorbeeld dat ik me als vrouw niet mag ontplooien. Integendeel, binnen een huwelijk heeft ze evenveel rechten als een man. De dag dat ik trouw, blijf ik werken, hoor.

Dat is niet het beeld dat de maatschappij van de islam heeft, en dat soort nuances uitzoeken zorgt bij mijn vriendinnen en mij voor identiteitscrisissen. Het werkt ook vervreemdend dat België ons referentiekader is terwijl de wortels van mijn moeders familie in Marokko liggen. Ik ben dus dubbel zo dankbaar om de ruggengraat die ik thuis kreeg: daardoor neem ik de crisissen erbij in plaats van eraan ten onder te gaan.

Te veel van de meisjes die ik bij #SheDIDIT begeleid, hebben niemand zoals mijn moeder die kennis van zaken heeft en hard pusht. Daarom neem ik voor hen zo’n rol op. Ze zeggen dat ze mij zien als een grote zus, die hen uit hun comfortzone duwt, wat ze niet leuk, maar uiteindelijk wel belangrijk vinden. Herkenbaar. (lacht) Ik vond het ook vervelend dat mijn moeder mij lui noemde als ik series lag te kijken, maar dankzij haar liet ik mijn potentieel niet onvervuld. Het motiveerde me om het beste uit mezelf te halen en vooral mijn eigen pad uit te stippelen. Nu doe ik #SheDIDIT met hart en ziel, want de uitweg die mijn moeder mij bood, wil ik aan anderen bieden. Ik wil dat ze weten: er komt nog van alles op mijn pad, maar ik sta sterk in mijn schoenen.” shedidit.be