‘Het enige wat je nodig hebt om te beginnen mediteren, is je eigen motivatie’ (en deze podcast)

Zeven weken lang duikt neuroloog Steven Laureys voor de nieuwe podcast van Knack Weekend in de wetenschap achter mediteren.



Meditatie is populairder dan ooit. 500 miljoen mensen op deze planeet deden het in 2020. Dat is niet zo verwonderlijk, want steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan dat het heel wat voordelen heeft voor onze gezondheid, ons stressgehalte en de werking van onze hersenen.

Van een betere concentratie tot een gelukkiger leven

Als we maar genoeg trainen, kunnen we onze hersenen vormen hoe we ze nodig hebben. Zo kunnen we ze trainen zodat we beter worden in de oog-handcoördinatie die je nodig hebt om basketbal spelen, en eenzelfde mechanisme kan allerlei delen van je hersenen beter doen werken als je nu en dan mediteert. Dat weleens wordt niet voor niets weleens omschreven als mentale gymnastiek.

Die mentale gymnastiek maakt dan niet noodzakelijk een betere atleet van je, maar wel een beter mens. Een van de eerste stappen in meditatie is namelijk om je bewust te worden van jezelf en van anderen, van je emoties en gedachten. Zo kan je na een tijdje gaan trainen om je beter te kunnen concentreren, om empathischer te worden, en zelfs gelukkiger.

20 minuten per dag

En daarvoor hoef je echt niet naar een boeddhistisch klooster te gaan of elke dag uren in lotushouding door te brengen. De kleinste inspanningen werpen hun vruchten al af. Elke dag zo’n twintig minuten mediteren doet stress dalen en angst verminderen. En het versterkt je immuunsysteem en je emotioneel evenwicht.

Dat klinkt misschien wel een beetje zweverig, maar het zijn de uitkomsten van steeds meer wetenschappelijke onderzoeken. Een van de mensen die meditatie op die manier onderzoekt, is professor Steven Laureys. Hij kruipt zeven weken lang bij ons in de studio en legt daar uit wat er gebeurt in onze hersenen wanneer we mediteren. In de eerste aflevering beginnen we bij het begin. Want wat ís dat eigenlijk, meditatie?

Beluister de podcast hieronder.