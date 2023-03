Producer Ingrid Deuss over haar job en het moederschap: ‘Het was de hel mijn dochter te zien afglijden’

Ingrid Deuss (49) is creatief producer in de mode-, reclame- en muziekwereld en werkt momenteel mee aan de nieuwe reeks van ‘Belgium’s Next Top Model’, vanaf oktober te zien op Streamz. Haar boodschap voor jongeren: je moet altijd je eigen schoonheid zien.

“Ik heb niet het karakter of geduld om mental health-apps te gebruiken. Maar onlangs zei een vriend dat ik mezelf mindfulness heb aangeleerd. Zelfs als ik heel gestresseerd ben, kan ik zen worden door me te focussen op een mooie lichtinval of op het feit dat ik op een superfijne locatie ben. Ik zei het onlangs nog tegen mijn crew tijdens een opdracht op Tenerife: ‘Sorry dat ik de tijdsdruk opvoer, maar we staan hier wel in het zonnetje, hè!’

Het was tijdens zo’n werktrip, jaren geleden, dat ik die levenshouding hoorde uitspreken, samengevat in een quote. Op een avond keek ik op mijn hotelkamer naar The September Issue, de documentaire over Anna Wintour waarin ook creatief directeur Grace Coddington aan het woord komt. Als ex-model kende ze de iconische fotograaf Norman Parkinson en die had haar ooit toegefluisterd: ‘Never close your eyes in case you miss something.’

Sindsdien gebruik ik dat citaat heel vaak, want als je goed rondkijkt, ontdek je bijna elke dag iets superschoons. Op werkvlak motiveert het me om altijd uit te kijken naar nog betere locaties of details die mijn productie extra kwalitatief maken – dat is ook nodig in een sector waarin men van je verwacht dat je jezelf voortdurend heruitvindt.

Rond haar vijftiende struggelde mijn dochter met het leven. Als mama was het de hel haar te zien afglijden.

Ik werk nu mee aan Belgium’s Next Top Model om vooral jongere mensen die alertheid mee te geven en tegelijk hun mental health te versterken. Want casting directors of couturiers vergeten in hun gedrevenheid soms dat ze met mensen werken, plus er is de druk van Instagram. Maar je moet altijd je eigen schoonheid zien. We stellen bewust de castings van de show open voor all genders, colours and ages.

© Karen Eloot

Ik heb een dochter die rond haar vijftiende struggelde met de scheiding van haar vader en mij en met de dood van haar grootvader en fantastische vroegere babysit. Toen kwam de lockdown en liep haar emmer over. Maar omdat de wachtlijsten voor mentale zorg eindeloos lang zijn, moest ik zelf iets uitdokteren. Parkinsons raad inspireerde me om Lee elke week mee te nemen naar een tentoonstelling, waar we konden genieten van allerlei moois. Zo bracht een expo van Sergio De Beukelaer ons in een zeer goede mood dankzij zijn fantastische kleuren en vormen.

Als mama was het natuurlijk de hel om Lee te zien afglijden. Gelukkig kreeg ik steun van mijn broer, de huisdokter en mijn beste vrienden, en was ik zelf al langer in therapie. Daar was ik mee begonnen vanwege de niet altijd evidente relatie met mijn vader, maar ook daarover leerde ik: als ik goed kijk, vind ik wellicht iets waardevols van hem en ons terug. Het lukte. Zo besefte ik dat mijn vader – een ‘simpele’ vrachtwagenchauffeur – de eerste was die me leerde openstaan voor kansen.

Daarom heb ik Lee ook, zodra ze het aankon, betrokken bij producties. En nu is ze in opleiding bij Tom Eerebout – een droom, want hij is niet alleen de stylist van de Lady Gaga’s van deze wereld, hij is vooral een zeer aimabele man die Lee ondersteunt en vertrouwen geeft. Zo kon ze onlangs Max Colombie kleden voor de MIA’s. Ze liep ook haar eerste catwalk voor Café Costume. Ik ben waanzinnig trots op haar vooruitgang, en put veel vertrouwen uit het feit dat zowel zij als haar broer mijn oog voor kleine, fijne momenten erfden.”