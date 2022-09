Vier initiatieven die je willen helpen praten over seks

Ook anno 2022 is praten over seksualiteit en genot nog vaak taboe. Enter verschillende initiatieven die je diepste verlangens toch onder woorden willen helpen brengen.

1. Gelukskoekjes met een boodschap

Vrouwenbeweging Rebelle kaart aan dat zeker vrouwen zelden hebben geleerd om over seks en hun behoeften te praten. ‘Vaak vinden we dan ook moeilijk de juiste woorden om bijvoorbeeld te vertellen wat ons opwindt, of net waar we op afknappen. En daarnaast komt er ook heel wat schaamte bij kijken. Zeggen dat je veel zin hebt in seks, of net niet, voelt bijna als iets ‘opbiechten’. Het maakt je kwetsbaar.’ Dat zorgt er volgens de organisatie voor dat we amper een eerlijk beeld hebben van het seksleven van anderen, waardoor we soms ook onzeker zijn over dat van ons. Zo ontstaan er vragen als ‘moeten we niet wat vaker?’ of ‘is dit normaal?’, en lopen we misschien wel waardevol advies mis.

‘Als we komaf willen maken met de orgasmekloof én de onnodige prestatiedruk die bij seks komt kijken, zullen we toch het gesprek moeten aangaan’, vindt Rebelle. En dat maken we maar beter zo informeel mogelijk en lekker gezellig. Daarom introduceert de beweging nu gelukskoekjes met daarin gevatte vragen rond intimiteit en seksualiteit. Of hoe een koffieklets plots meer kan worden dan een uitwisseling van nieuwtjes. Opgelet: de koekjes in de rode verpakking bevatten iets pittigere vragen.

Een pakketje bestellen kan via:

– regio Limburg: limburg@rebelle-vzw.be

– regio Antwerpen: antwerpen@rebelle-vzw.be

– regio Brabant: brabant@rebelle-vzw.be

– regio Oost-Vlaanderen: oost-vlaanderen@rebelle-vzw.be

– regio West-Vlaanderen: west-vlaanderen@rebelle-vzw.be

2. Breek De week

Vroedvrouw-schrijfster Uwe Porters breekt via haar Instagram-pagina al een tijdje elke woensdag een lans voor een open communicatie rond seks (na de komst van een kind). Het doel is duidelijk: verlangens leren benoemen en eerlijke verhalen met elkaar delen, telkens rond een centraal thema. Porters cureert zonder oordelen en geeft zelf ook een stevige inkijk in haar relatie. Die aanpak levert haar de eerlijkste getuigenissen op. Van overspel over partnerruil tot een relatie die op seksvlak veel wegheeft van die tussen broer en zus… niets is taboe op de woensdagavonden.

Sinds kort hangt daar ook een offline luik aan vast. In haar webshop kan je nu ook Breek De Week-kaartjes vinden. Dat zijn dertig prikkelend geïllustreerde kaartjes, met hier en daar een al even prikkelende gedachte op om samen mee op te warmen. Ideaal om stiekem mee te geven in de lunchbox of om op de badkamerspiegel te plakken.

Als jij en je partner eerder behoefte hebben aan een intensieve begeleiding, kan je ook via een online workshopreeks van Porters en relatietherapeut Katrien Koolen (her)ontdekken hoe jullie persoonlijke intieme taal eruitziet.

3. Self Studies

Self Studies is een online platform voor offline ‘pleasure’ en draait volledig over seksuele gezondheid, op welke manier dan ook. De vrouwen achter het merk, Lauren Verwey en Sarah Downe, zien seksualiteit als een van de pijlers die horen bij een goed leven, net zoals beweging, gezonde voeding en een goede nachtrust. Op Self Studies informeren en empoweren ze dan ook mensen om te doen wat nog is om hun seksuele gezondheid te optimaliseren.

Dat betekent soms dat een hulpmiddeltje goed van pas kan komen. De vrouwen verkopen niet alleen zaken om seksueel plezier direct te verhogen (denk aan seksspeeltjes voor hem en haar, kaarsen en glijmiddel), maar ook bijvoorbeeld producten om de bekkenbodemspier te trainen, menstruatiecups, een vulvaspiegel om jezelf écht goed te leren kennen en leesvoer over relaties en seks. Dat komt allemaal met een mooie no-nonsense aanpak en interessante blogposts, zoals dit Sexypedia-ABC.

Op donderdag 15 september organiseren Sarah en Lauren in het Antwerpse Graanmarkt 13 een intieme shopping night.

4. Meditatieprogramma ‘Seksualiteit en mindfulness’

Het is algemeen geweten dat meditatie goed is voor onze mentale gezondheid en helpt tegen stress, maar wist je dat het ook je seksualiteit kan bevorderen? Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die mediteren meer tevreden zijn over hun seksleven dan vrouwen die niet mediteren. Daarnaast genieten ze ook van een hoger libido. Daarom introduceerde Petit Bambou, de grootste Europese meditatieapp, het nieuw programma ‘Seksualiteit en mindfulness’.

Met dit programma wil de app luisteraars bewuster maken van hun lichaam – en van hun intieme delen in het bijzonder – en hen zo in staat te stellen die met zachtheid en nieuwsgierigheid en in alle veiligheid te benaderen. Het programma is ontwikkeld door de seksuologen en psychotherapeuten Eugénie Larrivée en Valérie Major en zorgt in tien sessies voor een unieke meditatieve ervaring over dit intieme en persoonlijke onderwerp, en dit voor zowel vrouwen als mannen.

De sessies van Petit BamBou helpen om je behoeften of blokkades beter te identificeren en zorgen voor een hernieuwde intimiteit die beter afgestemd is op wat je écht wilt. Met de voorgestelde meditaties kun je aan de slag met de volgende aspecten: prikkeling van de zintuigen, de plaats van genot, sensualiteit, intimiteit met jezelf of met de ander, loslaten, seksueel verlangen en de kracht van liefdevolle aanraking.

Het programma is vanaf nu beschikbaar voor abonnees van de Petit BamBou-app.