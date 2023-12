‘Ik wist meteen dat ik voor hem wilde werken en voor niemand anders’: 4 bewonderaars van designer Lionel Jadot aan het woord

Lionel Jadot betrekt iedereen in zijn succesvolle carrière als interieurontwerper. Wat vinden zijn vrienden, collega’s en vader van zijn gedrevenheid?

Jean-Claude Jadot, zijn vader

“Mijn atelier was zijn speelterrein. Hij was er voortdurend strips aan het tekenen, vaak met draken, of objecten aan het knutselen met wat hij er vond. Mijn stielmannen gaven hem tips. Hij moet een jaar of acht zijn geweest toen hij met wat stof en hout zijn eerste stoeltje heeft gemaakt. En telkens als hij wat zakgeld had, rende hij naar de oude markt om spullen bij te kopen. Verzamelen en hergebruiken, dat zat er al vroeg in.

In het algemeen secundair vond hij zijn plek niet, al slaagde hij wel. Op een dag vroeg ik: ‘Wat wil je echt doen?’ Hij droomde van de Academie voor Schone Kunsten. Ik heb mijn kinderen nooit verwachtingen opgelegd. Ik zei hen liever: ‘Doe gewoon iets waar je zelf blij van wordt.’

Toen hij eenmaal op de kunstacademie zat, vielen alle zorgen weg. Zijn leerkrachten vroegen me eens waarom ik naar het oudercontact kwam. Zó voorbeeldig en gepassioneerd was hij. Ik moest regelmatig om 2 uur ’s nachts reclameren omdat hij nog steeds aan zijn tekentafel zat. (lacht)

Sindsdien heeft hij zich professioneel op een buitengewone manier ontwikkeld. Eerst bij mij in het atelier, daarna met zijn eigen studio. Wat ik in hem bewonder? Dat hij altijd gestreefd heeft om zijn dromen waar te maken. En dat hij er dankzij zijn oeverloze enthousiasme ook altijd in is geslaagd.

Ik herinner me dat ik ooit van kennissen denigrerende opmerkingen kreeg. Dat kunst geen serieuze opleiding was, bijvoorbeeld. Alsof iedereen ingenieur of advocaat moet worden. Wel, ik hoop dat ze dit blad allemaal in handen krijgen.” (lacht)

© Alexander Popelier

Dimitri Jeurissen, vriend en professioneel klankbord

“Toen ik Lionel leerde kennen was er snel een wederzijdse interesse in elkaars job. We werken dan ook in complementaire domeinen (Jeurissen is oprichter van Base Design, een brand building agency, red.). Veel van onze gesprekken gingen toen over hoe we onze ondernemingen naar een hoger niveau konden tillen.

In alle eerlijkheid, toen ik hem voor het eerst over zijn idee van Zaventem Ateliers hoorde vertellen, was ik sceptisch. Vooral de locatie, in een industriële zone, baarde me zorgen. Maar hij hield vast aan zijn visie, zonder koppig te zijn. Lionel staat altijd open voor andermans inzichten. Samen kom je verder dan alleen, vindt hij. Maar hij weet zelf ook heel goed waar hij naartoe wil.

Het werd snel duidelijk hoeveel nood er was aan zo’n plek voor designers. Eentje waar ze niet alleen hun stiel kunnen uitoefenen, maar ook onderling kunnen samenwerken, elkaar versterken. Mensen maken zo’n plek. We hebben veel gepraat over wie daar verenigd moest worden, maar ook over het potentieel van de hal als expositieruimte.

Hoe hij Zaventem Ateliers uiteindelijk heeft uitgetekend en georganiseerd — fantastisch gewoon. Ik bewonder zijn energie om zijn visie waar te maken. Je kunt visionair zijn, maar zonder doorzettingsvermogen sta je nergens. Hij is hands-on, niet bang om risico’s te nemen en toch bedachtzaam. Hij toont een speels positivisme dat ook doorsijpelt in de plekken die hij creëert. De laatste vijftien jaar heeft hij mij vooral veel goesting gegeven. Om dingen te doen, te bezoeken, te ondernemen, om nieuwsgierig te zijn. Eén ding: hij komt altijd te laat. Ik durf hem daarom weleens valse uren door te geven.” (lacht)

© Courtesy of Dimitri Jeurissen

Arno Declercq, designer en lid van Zaventem Ateliers

“Lionel doet véél voor jonge designers. Hij geeft ze kansen door ze te betrekken in de grote projecten die hij binnenhaalt, zonder daar profijt uit te halen. Hij neemt namelijk geen commissie, wat binnen het wereldje zeldzaam is. Daarmee laat hij maandelijks duizenden euro’s liggen. Zo zorgt hij er dus voor dat collectible design toegankelijk blijft voor zijn klanten en creëert hij jobs en opportuniteiten.

Hij zal ook zijn ego aan de kant zetten om de hele bende mee te sleuren in avonturen. Samen met hem heb ik Baranzate Ateliers opgezet (Zaventem Ateliers op verplaatsing tijdens Milan Design Week, red.). Ik heb toen heel vaak willen opgeven omdat ik de energie niet meer vond om anderen mee te krijgen. Lionel daarentegen bleef onverstoorbaar.

Zonder hem zou Zaventem Ateliers simpelweg niet kunnen bestaan en zouden veel designers niet kunnen doen wat ze vandaag doen. Rond hem draait een hele economie. Hij neemt vaak grote risico’s, onbevreesd. ‘Als je positief denkt, krijgt alles wel een positieve draai’, zegt hij altijd. Naar die houding kijk ik op.

Zelf ben ik een uitzondering binnen Zaventem Ateliers: ik run mijn eigen studio, mijn eigen team, zonder van Lionel af te hangen. Ik zie mezelf dan ook eerder mee aan het roer staan dan louter als passagier op het schip. Daarmee bedoel ik dat ik ook anderen betrek in mijn projecten, bijvoorbeeld door ze voor te stellen aan mijn klanten, net zoals Lionel dat doet. En hoewel ik intussen ook perfect een eigen atelier zou kunnen kopen, blijf ik hier. Uit respect voor hem, voor wat hij heeft gedaan om ons samen te brengen. Mocht hij er niet meer zijn, dan zou ik ook vertrekken. Hij is gewoon onmisbaar als toegewijde bemiddelaar, als onuitputbare motivator, als genereuze huisbaas en als financiële waaghals.”

Interieurarchitect Cristina Gusano werkt al zeven jaar samen met Lionel Jadot

“Toen ik nog studeerde, las ik een artikel waar Lionel het had over hoe belangrijk het is om de geest van voorwerpen te behouden door het doorleefde ervan te benadrukken. Dat heeft me echt wel geraakt. Ik heb toen beslist dat ik enkel bij hem wilde werken, en voor niemand anders. Toen ik uiteindelijk afstudeerde als interieurarchitect heb ik een jaar lang aangedrongen om zijn team te mogen versterken, tot er eindelijk een plaats vrijkwam. Tijdens mijn sollicitatiegesprek was ik superverlegen en werd ik overrompeld door bewondering, maar Lionel heeft de gave om mensen op hun gemak te stellen.

Wanneer je bewondering hebt voor iemand, strookt dat ideaalbeeld vaak niet met de realiteit, maar in zijn geval heeft hij mijn verwachtingen ruimschoots overtroffen. Ik had nooit gedacht dat hij zó naturel en gul zou zijn. Dat merkt niet alleen iedereen die met hem samenwerkt, het blijkt ook uit zijn visie op design. Zijn werk nodigt uit om stil te staan bij alles wat er om ons heen gebeurt, met een eeuwig respect voor materialen en personen. Hij zorgt ervoor dat iedereen zich bewust wordt van de manier waarop hij aan de slag gaat, zodat meer mensen zijn voorbeeld kunnen volgen. Vandaag denkt iedereen na over duurzaamheid, maar voor Lionel is dat al twintig jaar een prioriteit. Hij is een van de eerste Belgische ontwerpers die het belang van upcycling en de waarde van artisanaal werk benadrukte. Als catalogusontwerp vandaag steeds vaker worden weggewuifd ten voordele van ambacht, is dat in ruime mate dankzij hem.”

Erika Schillebeeckx & Justine de Moriarmé vormen samen Studio Krsjt en maken deel uit van Zaventem Ateliers

“De eerste keer dat we in contact kwamen met het werk van Lionel was toen we foto’s zagen van een bergchalet dat hij op indrukwekkende wijze heeft verbouwd. Later werden we nieuwsgierig door de aparte combinaties in zijn architectuurproject Mixed Grill. Of hij nu zijn stempel drukt op een kunstwerk, een luxueus hotel of een stoel, hij gaat steeds zeer precies te werk in het ontwerpen. Zijn stukken zijn onmiddellijk herkenbaar. In 2020 exposeerden we voor het eerst samen met hem bij Collectible, een jaar later ontwikkelden we samen met hem een lamp. Sindsdien nodigt hij ons regelmatig uit om stukken te ontwerpen voor zijn architectuurprojecten. Dat komt ons mooi uit, aangezien Lionel vrijwel nooit beperkingen oplegt. Hij gaat zeer respectvol om met het werk van anderen, en slaagt er telkens weer in om heel minutieus en tegelijkertijd heel gul te zijn in zijn manier van samenwerken en delegeren. Hoewel hij het enorm druk heeft, maakt hij altijd tijd voor anderen. Vanaf het begin heeft hij geloofd in ons en in wat we doen. Hij heeft er altijd voor gezorgd dat we ons op onze plaats voelen, zonder ons de indruk te geven dat er ook maar iets was dat we moeten veranderen. Wanneer we ons zorgen maken, zegt hij telkens weer met een glimlach: ‘Meisjes, ontspan jullie. Dit is toch allemaal niet echt.’ Zonder clichés over Belgisch design in stand te willen houden: het werk van Lionel en wat hij belichaamt doet deugd. Omdat het zich onderscheidt van het meer ‘serieuze’ of ‘redelijke’ design dat er al vaak is.”