Steven Laureys over ademhalingsmeditatie: ‘Je kan het overal en altijd doen’

In de tweede aflevering van de zomerpodcast van Knack Weekend, Mediteren Met Steven Laureys, worden we ons bewust van een lichaamsfunctie die we zo’n twaalf à zestien keer per minuut gebruiken zonder er bij na te denken: onze ademhaling.

Een mens ademt zo’n 21.000 keer per dag, ofwel 700 miljoen keer in een gemiddeld leven. Net zoals het pompen van ons hart is onze ademhaling een krachtig en bijna vanzelf lopend systeem dat ons in leven houdt. Maar het is ook een van de weinige mechanismen in ons lichaam die we bewust kunnen controleren. En dat kunnen controleren, kan voordelig zijn voor de hersenen. Omdat we allemaal ademen, is ademhalingsmeditatie een van de populairste meditatietechnieken wereldwijd.

Ook professor Steven Laureys is er grote liefhebber van. In de tweede aflevering van Mediteren met Steven Laureys vertelt hij welke vormen er allemaal bestaan, hoe je ze kan toepassen en wat de wetenschappelijk bewezen voordelen daarvan zijn. Te beluisteren via Spotify of in je favoriete podcast-app.