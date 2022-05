Generation WOW brengt vrouwelijke ondernemers samen: ‘Verwacht hier geen netwerk-etiquette’

Angelique Foré en Barbara De Beir hebben een groot hart voor vrouwelijke ondernemers. Met hun online community Generation WOW geven ze hen een platform. Op maandag 13 juni organiseert het duo hun eerste grootschalige businesscongres Empower Your Network, in het Kursaal Oostende. ‘Wij willen het Rock Werchter worden van de business conferenties’

Generation WOW wil ondernemende vrouwen samenbrengen om elkaar te informeren, maar bovenal te inspireren. Via onder meer een podcast bieden ze vrouwelijke ondernemers een podium aan om zichzelf en hun idee of bedrijf voor te stellen.

Barbara De Beir: ‘We hangen onze ondernemersfilosofie aan twee kapstokken. Allereerst proberen we inhoudelijk verrijkende informatie te bieden, op elk aspect van het ondernemen. Daarnaast hechten we enorm veel waarde aan contentement, het plezier achter het runnen van je eigen bedrijf. Je kan pas echt groeien in je business wanneer je er gelukkig van wordt, en dat ook deelt met anderen.’

Jullie hadden al een sterke online community. Waarom zetten jullie nu de stap naar een grootschalig offline netwerkevent?

Angelique Foré: ‘Door de pandemie waren we genoodzaakt om meer in te zetten op onze online gemeenschap, en dat heeft zeker mooie dingen tot stand gebracht. Maar het opbouwen van echte relaties gebeurt volgens ons nog steeds het best offline. We geloven ook fel in de kracht van netwerken en hoe verrijkend het kan zijn in je bedrijf, maar ik ook in de persoonlijke sfeer. ‘

De Beir: ‘Wij zijn zelf vlotte babbelaars en houden ervan mensen rondom ons te hebben, dus netwerken voelt natuurlijk aan. Uit ervaring weten we ook dat het ontmoeten van andere ondernemers offline heel goed werkt, het verloopt vlotter. Dan kan er in mijn ogen weinig mis gaan wanneer een grote groep gelijkgezinde vrouwen samen komt.’

Op het programma staat al meteen een klepper: psychotherapeut en relatiegoeroe Esther Perel komt spreken.

Foré: ‘Goede en diepgaande relaties opbouwen is voor ons essentieel om een succesvolle ondernemer te zijn. Een fijne werkomgeving zorgt logischerwijs voor betere prestaties. Maar daarnaast moet je ook een gezonde band met jezelf hebben, je persoonlijkheid stopt niet met bestaan wanneer je de werkvloer betreedt.’

De Beir: ‘Esther Perel durft kritisch te kijken naar relaties in al zijn vormen, ze trekt ze binnenstebuiten om ze beter te kunnen analyseren. Haar visie is enorm verrijkend, en het doet je echt nadenken over jezelf en je werkrelaties. Die introspectie is ook wat we willen meegeven aan het publiek: wat heb ik geleerd over mezelf en mijn verbinding met mensen?’

Foré: ‘Onze droom is om het Rock Werchter van de business conferenties te worden. Esther Perel zou in deze setting alvast dé act op de main stage zijn.’

Wat staat bezoekers van de conferentie naast Perel nog meer te wachten?

De Beir: ‘Tijdens het congres willen we het ondernemerschap vanuit alle mogelijke kanten te bekijken. Cedric Dumont komt bijvoorbeeld als high performance psycholoog spreken over durf. Durven zijn wie je bent in relaties, durven nieuwe relaties opbouwen. Durven en de moed vinden om iets te doen kan je echt aanleren, en het is een belangrijke tool. Auteur Hanan Challouki komt dan weer spreken over inclusie en inclusieve communicatie, en hoe belangrijk dat eigenlijk wel niet is.’

Foré: ‘We hebben geprobeerd een brede waaier aan onderwerpen samen te brengen onder één dak, maar de bedoeling is vooral om ondernemen in al zijn lagen te bespreken. Verwacht bij ons geen crash course netwerk-etiquette waarbij je met een glas cava en een businesskaartje een saaie ruimte ronddwaalt. Daar geloven wij absoluut niet in. Dat betekent niet dat er geen vrije momenten voorzien zijn waar je in gesprek kan gaan met anderen.’

Wat zijn volgens jullie dé gouden netwerktips?

Foré: ‘Durf. Durf te zijn wie je bent, durf je karakter te tonen. Maar durf ook trots te zijn op wat je doet en dat mee te geven aan anderen.’

De Beir: ‘Vergeet ook niet te luisteren naar anderen. Netwerken en het opbouwen van werkrelaties zou een wisselwerking moeten zijn. Wat kan iemand betekenen voor jou en jouw bedrijf, en andersom.’

De businessconferentie van Generation WOW vindt plaats op maandag 13 juni. Tickets en info via deze link.