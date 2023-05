BV-kok Sofie Dumont over het moederschap: ‘Mijn dochter is de enige van haar klas die geen GSM heeft’

Hoe combineer je het ouderschap met een bestaan in de spotlights? Naar aanleiding van Moederdag sprak Knack Weekend met drie bekende moeders. Vandaag: chef, auteur en alomtegenwoordig foodfenomeen Sofie Dumont.

Werk en gezin combineren, dat lijkt bij Sofie Dumont vanzelf te gaan. “Alles is bij ons verweven. Mijn man en ik werken samen, en wij werken waar we wonen. De keuken waar we vanmorgen ontbeten hebben met onze dochter Grace, is ook de studio waar we opnemen. Ons team werkt twee keer per week in een bureau hier in huis. Het is een beetje alsof je in je restaurant zou wonen.”

Sofie is vandaag dé online-chef van ons land, met een website, 134.000 Instagram-volgers en een succesvol YouTube- en TikTok-kanaal. “Ik wist dat je als TV-chef een beperkte houdbaarheidsdatum hebt en heb bewust voor het internet gekozen. Ons huis is daaraan aangepast en onze keuken verandert regelmatig van look. In de kelder hebben we een tweede prep-keuken, om alles voor te bereiden. Ons huis is ingericht om in te werken, maar als het filmen klaar is, wordt alles opgeborgen. De kasten gaan toe, de studio verdwijnt en het is weer ons huis. Daar maken we echt een punt van.”

Kinderen zijn sponzen

“Onze tienjarige dochter Grace komt na school terecht in een omgeving vol eten, fotografen en stylisten. Ze neemt daar graag aan deel, we moeten haar zelfs intomen. Ze besefte al vroeg dat wat we in onze keuken doen ook gewoon werk is. Een jaar of vier geleden was ze in de buurt toen we aan een moodboard werkten. Plots zei ze: ‘Misschien moet je er een paar topshots in steken’. Op dat moment beseften we dat ze écht alles hoort en ziet. (lacht) Kinderen zijn sponzen, en zij houdt ons de hele tijd in de gaten. Onlangs heeft ze haar eerste reel gefilmd met een GSM. Ze wist perfect dat alle rommel opgeruimd moest zijn, hoe het licht moest zitten en dat ze het kader goed moet kiezen. Het is gek hoe goed ze dat deed, gewoon door er de hele tijd door omringd te zijn. Omdat zij TikTok zo goed kent, toont ze ons soms wat we kunnen doen.”

“Ze kookt ook heel graag. Dit weekend had ze alleen een brood gemaakt. Het leek een beetje op een steen, want ze had alles samen gegooid, niet gemengd en niet laten rijzen. Maar ze wilde weten wat ze fout had gedaan voor de volgende keer. Grace is trouwens de enige van haar klas die geen GSM heeft. Ik ben daar terughoudend in omdat ik het gevoel heb dat je je kind kwijtspeelt met zo’n toestel. Ze verdwijnen echt in dat scherm, ze horen of zien je niet meer. Als er een GSM komt, zullen er echt afspraken gemaakt worden over het gebruik.”

Tijd voor mezelf

Werk en privé gescheiden houden is altijd moeilijker wanneer je thuis werkt. “We hebben hier in huis een strakke planning. Daar staan al onze werkdingen op, maar ook wanneer ik ga sporten, bijvoorbeeld. En ook wanneer Grace er is en wanneer niet. Soms wil ze na school hier rondhangen, en maakt ze TikTok-filmpjes, maar soms is het ook genoeg, en trekken we voor haar digitaal de stekker eruit. We proberen daar afspraken rond te maken, ook omdat een kind toch aandacht vraagt en we echt wel elke dag veel werk gedaan moeten krijgen. Maar ze is zo sociaal dat ze het fantastisch vindt als er zo veel mensen in huis zijn. Zelfs op restaurant of in de winkel vindt ze altijd een connectie met een ober of iemand aan de kassa. (lacht) Ik stel me wel eens de vraag of haar interesse zo groot gaat blijven. Wim en ik willen echt iets opbouwen, en vragen ons wel eens af wat er later mee zal gebeuren. Ergens denk ik dat ik liever zou hebben dat ze iets anders gaat doen. Of neen, ik wil dat ze iets vindt dat ze echt graag doet. Als we haar dat nu vragen zegt ze: een manége opendoen, theater, poetsvrouw, … (lacht) We zien wel, Grace zal haar weg wel vinden.”

Dat alles in mijn leven zich op één plek afspeelt, is geen probleem. Ik weet dat het belangrijk is om af en toe tijd voor mezelf in te plannen. Ik ben een cursus keramiek aan het volgen, ik ga een paar keer per week sporten. Dat is voor mezelf zorgen. Ik kan ook makkelijk de stekker uittrekken. Eenmaal op vakantie is het werk ver weg. Wim kan dat minder, zijn motor is moeilijker af te zetten. Wij zijn eigenlijk altijd met eten bezig, zelfs als we op reis zijn. In een ander land zoeken we ook gewoon voor onszelf de beste plekken om te gaan eten. We kunnen niet anders: onze dag eraan is als we slecht eten. Ook voor Grace, zij is zo opgegroeid.”

“Ik ben flexibel in het huishouden. Soms zit alles wat ik nodig heb om te koken in de koelkast. As ik geen zin heb om te koken, dan gaan we friet eten. Ook qua taakverdeling zit alles hier goed, we hebben daar duidelijke afspraken over. Ik kook en vul de koelkast, en Wim doet alle administratie en organisatie. Maar als ik bijvoorbeeld moet voorbereiden voor een fotoshoot, dan kook ik niet en regelt hij het eten. Er zijn niet veel verrassingen, we leven volgens een duidelijk schema. (lacht)”