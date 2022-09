10 lifehacks op TikTok en Instagram voor een makkelijker leven

Lifehacks overspoelen de sociale media. Wij kozen er tien interessante voor je uit.

@lifehack

Geen idee waar te starten? Lifehack op Instagram is de perfecte plek – de 4,5 miljoen volgers bewijzen dat. Er zijn keuken- en poetstips, maar onze favoriet is een filmpje over een onnozel apparaatje waarmee je nooit meer morst tijdens het eten van een hoorntje roomijs. Hilarisch!

@bobrownn

Dit TikTok-account van de Nederlandse Bo Brown toont geweldige modehacks. Hoe doe je een te ruim zittende jeans of jurk mooi passen? Of zoek je een esthetische manier om een hoody rond je lichaam te draperen? Je vindt het allemaal hier.

@beautyhacks

Dit TikTok-account met meer dan achthonderdduizend volgers doet wat de naam belooft: leuke en soms absurde beauty- en lichaamsverzorgingstips geven in bijzonder onderhoudende filmpjes. Je leert er hoe je makkelijk mascara kunt aanbrengen, maar ook – houd je vast – hoe je met glijmiddel een tampon makkelijker kunt inbrengen.

@kellyscleankitchen

Ingenieuze kooktips van een professionele chef op TikTok? Daar zijn wij altijd voor te vinden. Je leert er de perfecte manier om een paprika of tomaat te snijden, maar ook om een levende krab te koken en bereiden. Smakelijk!

@lisa.beautify

Zelf droogshampoo maken met pijlwortel- en cacaopoeder, het is maar een van de ingenieuze beautyhacks op dit TikTok-account. Of wist je dat je je huid kunt doen schitteren door een simpele oormassage omdat die endorfine doet vrijkomen?

@creative_explained

Op zoek naar de ultieme poetstips? Dit TikTok-account toont hoe je met een handdoek en een strijkijzer vlekken uit een houten tafel verwijdert, maar net zo goed hoe je van sinaasappelschillen heerlijke thee kunt maken.

@samia.interiors

Dit TikTok-account van interieurarchitecte Samia Eid toont hoe je met een minibudget je badkamer op orde krijgt of hoe je, echt waar, met wc-rolletjes je gordijnen kunt pimpen.

@the.crafty

Leuke verzameling filmpjes op Instagram waarmee je in een handomdraai nuttige – en minder nuttige – dingen leert maken. Een make-uphouder van gerecycleerd karton, bijvoorbeeld. Maar ze tonen er ook de ultieme manier om een watermeloen aan te snijden.

@aesteticallyinhome

De naam zegt het al: dit TikTok-account doet alles om van je huis een perfect schone plek te maken. Wat we er geleerd hebben? Dat douchegel een perfect middeltje is om een badkamerspiegel zonder vervelende strepen te reinigen en een halve citroen ideaal is om een chromen kraan kraaknet te krijgen.

@5.min.crafts

Fan van knutselen en het betere huishoudwerk? Dit ongelooflijk populaire Instagramaccount – er zijn meer dan 45 miljoen volgers – toont onder meer hoe je met een simpele kam en enkele blaadjes een plant kunt doen groeien. Maar je leert er bijvoorbeeld ook hoe je efficiënt je koffer pakt.