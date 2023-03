Turkse brasserieketen Big Chefs komt naar België: ‘Het doel is om met lokale, vrouwelijke boeren te werken’

Eind maart komt de Turkse keten Big Chefs naar ons land. De brasserieketen is voornamelijk bekend in het Midden-Oosten en ondersteunt in Turkije lokale vrouwelijke boeren. ‘Ik wil vrouwen meer kansen geven’, zegt oprichter en onderneemster Gamze Cizreli.

Wellicht doet de naam Big Chefs nog geen belletje rinkelen, maar de brasserieketen behoort tot de populairste in Turkije en in het Midden-Oosten. Je kunt bij de all day dining brasserie terecht voor ontbijt, lunch, een drankje of zelfs een uitgebreid diner. Op het menu staan Egeïsche en Levantijnse specialiteiten, maar in de gastlanden ontdek je er ook lokale specialiteiten. Zo mag je aan de nieuwe vestiging vlak naast de Antwerpse opera bijvoorbeeld stoofvlees en frietjes verwachten.

De keten is ook bekend voor haar cosy interieurs met verse bloemen, knusse zetels, boeken en tapijten. ‘Er heerst een zekere vrouwelijke touch‘, lacht Gamze Cizreli, oprichter van het concept. In januari stond de Turkse onderneemster in Forbes als een van de 50 invloedrijkste vrouwen boven de 50. Haar keten heeft ondertussen meer dan 80 vestigingen wereldwijd. Naast Antwerpen komen er binnenkort ook twee nieuwe brasseries in Brussel en Gent.

Steun voor vrouwelijke boeren

Enkele jaren geleden lanceerde Cizreli ‘From our female farmers to your table’: een project waarbij Big Chefs producten zoals confituur, dips, sauzen en specerijen haalt bij een honderdtal lokale vrouwelijke boeren in Turkije. ‘Toen Big Chefs begon te groeien, dachten we: het is tijd om terug te geven’, zegt Gamze Cizreli. ‘Veel vrouwen in mijn thuisland – maar ook wereldwijd – krijgen niet genoeg kansen. Met dit project willen we ze een extra duwtje in de rug geven.’

Of dat project ook in België wordt uitgerold? ‘Die intentie is er zeker’, zegt de onderneemster. ‘Net als in mijn thuisland wil ik dit concept het liefst overal toepassen en lokale vrouwelijke landbouwers de kans geven hun zelfgemaakte en regionale producten aan te bieden. Ook in België is de zoektocht naar mogelijke partners gestart’, aldus Cizreli.