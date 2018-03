Poème Brut in Design Museum Gent: ambachten, lokale technieken en materialen centraal

In tijden van globalisering, een voorbij razende wereld en een verlies aan respect voor materiaal in de wegwerpcultuur, vindt er een tegenbeweging plaats. Ook in de sector van designers zetten makers zich af tegen dematerialisatie. Gevestigde waarden en nieuw talent grijpen net materialen en ambacht aan om zich uit te drukken.

Centraal in de expo Poème Brut staat het resultaat van het onderzoek van de designers naar zowel materiaal als techniek. Sommigen focussen op oude materialen in combinatie met nieuwe technieken, andere makers kiezen dan weer voor nieuwe materialen verwerkt met een oude ambacht. Zo stoten ze op nieuwe inzichten en verrassende confrontaties.

Deze rode draad zorgt voor een poëtische expo met een overwegend brute vormentaal. Er wordt werk getoond van onder meer Anne Marie Laureys, Ben Storms, Nendo, Michael Young, Lisa Ertel, Sigve Knutson, Studio Swine en Tom Price.

(LP)