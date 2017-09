Designstudio Unfold wint 'Designer van het Jaar': 'Hun werk loopt 5 à 10 jaar vooruit op de werkelijkheid'

Alain Berteau, Alain Gilles, Muller Van Severen, Sylvain Willenz, Unfold. Het lijkt wel een spelletje 'wie past niet in de rij?' Allemaal traditionele productontwerpers, allemaal Designers van het Jaar met een output van tafels, stoelen, lampen, kasten. Behalve één: Unfold, het Antwerpse duo Claire Warnier en Dries Verbruggen. Zij bedenken een bakfiets als mobiele 3D-printshop. Mondgeblazen glazen vazen in een onderstel van 3D-geprinte keramiek. Een virtueel pottenbakkerswiel om digitaal keramieken vazen mee te boetseren, die nooit geproduceerd worden. Om maar te zeggen: Knack Weekend en de Biënnale Interieur kozen een onevidente twaalfde Designer van het Jaar. "Eerlijk? We zijn even verrast met de prijs als jullie. Zeker omdat we een designstudio zijn die bezig is met proces, research en experiment. We willen niet de enige ontwerpers zijn die op een andere manier kijken naar design. Hopelijk is de trend dus gezet voor de toekomstige Designers van het Jaar."

...