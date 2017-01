Gebedenbord.

Dit is inderdaad een gebedenbord dat ophing in een kerk of kapel opdat de geloven zouden weten op welk moment bepaalde gebeden op te zeggen. Het gaat dus om de voorgeschreven gebeden. Gezien de Latijnse benamingen en de neogotische stijl is dit gebedenbord wel een 100 jaar oud of wat meer. Het is een curiosum en uiteraard een mooi stukje ambachtswerk. De waarde ligt rond de 150 euro. Het is zeldaam!