Wat is dit werk waard?

De naam Van De Velde klinkt natuurlijk bekend in de oren. Maar gaat enkel op voor de vermaarde Henry Van De Velde. Er waren trouwens nogal wat schilderende Van De Veldes! Hier gaat het wellicht om een werk van Charles Van de Velde (°1915, Oostende) die een voorkeur had voor landschapjes, vissers, kantwerksters en boeren. Helemaal zeker ben ik niet. Maar het gaat niet om de grote Van De Velde en sowieso om werk van een kunstenaar van het tweede plan. Dit soort werk heeft weinig waarde: 75 à 100 euro is ook moeilijk verkoopbaar.