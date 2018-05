Is dit een vaas van Curt Schlevogt?

Curt Schlevogt.

De in Amerika geboren Curt Schlevogt startte in 1928 een bedrijf op in het Tsjechische Jablonec. Hij produceerde onder meer dergelijk art deco glaswerk in imitatie malachiet. Zijn vazen werden zelfs uitgevoerd naar de States. Deze vooroorlogse art deco vaas is zowat het bekendst stuk uit zijn collectie 'Ingrid'. Ik vermoed dat de vaas enkele centimeters werd ingekort, afgeslepen dus, vermoedelijk omdat er een beschadiging was van de rand. Daardoor is de vaas minder waard. Zo'n intacte Schlevogt vaas is 250 à 300 euro waard. Dit exemplaar is 75 à 100 euro waard.