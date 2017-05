Is dit een platenspeler of een muziekdoos?

Speeldoos.

Dit is eigenlijk ook al een platenspeler, maar met metalen platen. Het is een beetje de voorloper van de platenspeler die eind 19de eeuw verscheen en dit soort muziekdozen van de markt verdreef. Deze muziekdoos komt uit Duitsland waar Polyphon en Kalliope bekende merken waren. Dit ziet er een simpel exemplaar uit, goed voor een 300 à 400 euro. Alles hangt ook af van de staat, want sommige mechanismen zijn beschadigd. Maar muziekdozen kunnen heel waardevol zijn. Het zijn ook wereldwijd gezocht verzamelobjecten! Op het net vind je er best wat informatie over.