Is deze tafel nu meer dan 20 euro waard.

Ik heb mij een tijdje geleden een tafel gekocht en zou deze eventueel terug verkopen omdat ze blijkbaar niet bedoelt is voor grotere personen. De hoogte is dus niet zoals de hedendaagse tafels maar eerder hoogte uit de oude tijd. Mijn man denkt echter dat deze tafel antiek is en meer waard is dan de 20€ dat ik er voor heb gegeven. De tafel is 120/80 en is uittrekbaar. Graag zou ik uw mening hierover willen.