Bordje met een treurwilg en een liefdesverhaal

Chinees liefdesverhaal.

Iedereen herkent het patroon dat dit bordje siert, met in het midden een treurwilg. Dit is het beroemde "Willow pattern", het treurwilgpatroon dat ontelbaar vele serviezen siert. Het is ongetwijfeld een van de bekendste en meest geproduceerde patronen ter wereld. Maar voor de oorsprong moeten we terug naar China waar al rond 1760 dergelijke bordjes met een Chinees landschap werden geproduceerd voor de Westerse markt, dus niet voor het thuisland! Dit bordje stamt trouwens ongeveer uit die tijd en komt uit China. Daar ontstond dus dit stereotiepe landschap met een pagode, een treurwilg, een brugje, bootjes en twee duiven. Maar het Willow Pattern decor werd pas goed populair in Engeland waar het rond 1780 door verschillende fabrikanten en ontwerpers als Thomas Turner, Thomas Minton en Josiah Spoode werd opgepikt om er drukdecors van te maken, de zgn. transferprintings. Daarmee werd massaal veel serviesgoed op een goedkope wijze mee versierd. In de 19de en 20ste eeuw werd het een succesnummer. Zelfs in ons land werd dit serviesgoed met de Willow Patern geproduceerd. En de productie gaat nog steeds door, want dit servies is nog verkrijgbaar.

Fabel

Het ontwerp sprak natuurlijk tot de verbeelding en al snel ontstonden er legendes die de voorstelling lijken te verklaren. Zo zou het om een Chinees liefdesverhaal gaan van een rijke mandarijn en zijn dochter, Koong-se, die verliefd werd op een bediende, Chang, maar verplicht werd te huwen met een rijke graaf. Deze graaf kwam aanvaren met zijn boot. En net voor het huwelijk ontsnapten ze met de juwelen. Uiteindelijk werden ze gedood en hebben de goden hen toch laten ontsnappen als twee duiven. Het verhaal verklaart ongeveer al wat je ziet. Je kan je voorstellen hoeveel generaties deze story aan tafel hebben verteld. Deze bordjes waren dus een 'conversation piece'!

Dit is dus een antiek Chinees bordje, een beetje gehavend, goed voor een 20 euro. Dergelijke Chine de Commande is niet zo erg in trek. Maar ook de bordjes met dit patroon, in faience fine, zijn best goedkoop. Wie dit een leuk servies vindt kan het zich zonder veel moeite aanschaffen!