Weekendtripje Utrecht: (g)oud en nieuw

DE LOCAL: Hugo Siebrand

Hugo Siebrand (32) groeide op in een dorpje vlak bij Utrecht en woont nu al zeven jaar in de stad. Samen met Jeroen Scharrenburg opende hij er vorig jaar Dogma, een culinaire hotdogbar. De namen van de hotdogs die het duo serveert, zijn allemaal alliteraties. Zo zet je je tanden in een Keurig Kind of een Patserige Pater. Hugo omschrijft Utrecht als levendig en vriendelijk. 'Het is een prachtige stad met veel historisch aanzien en toch blijft ze vernieuwen en veranderen, onder meer omdat er zoveel studenten wonen.'

...