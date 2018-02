Video: truck beschadigt tweeduizend jaar oude Nazcalijnen in Peru

De Nazcalijnen zijn de bekendste geogliefen - grote tekeningen op of in de aarde - en liggen er al zo'n tweeduizend jaar min of meer onbeschadigd bij. Maar een vrachtwagenchauffeur negeerde verschillende waarschuwingsborden en reed er met zijn truck dwars doorheen.

Hij beschadigde daardoor drie tekeningen over een stuk met een oppervlakte van zo'n vijftig bij honderd meter.

De Nazcalijnen werden tussen het jaar nul en 700 na Christus gemaakt door het Nazca volk. Naast geometrische figuren en lijnen, maakten ze ook tekeningen van dieren zoals condors, apen, spinnen, kolibries en lama's.

De lijnen zijn vrij oppervlakkig, tussen de tien en dertig centimeter diep, maar doordat ze op een afgelegen plateau met een stabiel klimaat met weinig regen en wind liggen, hebben ze de tand des tijds goed doorstaan.

Vanaf de grond zie je niet dat de lijnen allerlei taferelen voorstellen, maar vanuit de lucht geven de lijnen hun geheimen prijs.