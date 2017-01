10 typisch Amerikaanse ervaringen

Het bezoeken van een rodeo, de Route 66 rijden en de Amerikaanse Burgeroorlog naspelen zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten die typisch Amerikaans zijn. CNN noemt er tien.

1. Het bezoeken van een rodeo. Baseball, basketbal en American Football zijn weliswaar de populairste sporten, maar in een rodeo leeft de geschiedenis van het Amerikaanse westen voort. Er is altijd wel ergens een rodeo. Op Pro Rodeo staat het volledige overzicht.

2. De beste manier om een overzicht van de States te krijgen is nog altijd door het rijden van de klassieke Route 66 van Chicago, Illinois naar Santa Monica, Californië.

3. Naspelen van de Amerikaanse Burgeroorlog. Alhoewel het bijna 150 jaar geleden is dat de Amerikaanse Burgeroorlog uitbrak is deze voor heel wat Amerikanen nog altijd van groot belang. Tienduizenden amateurs nemen daarom ieder jaar deel aan zogenaamde Civil War reenactments waarin veldslagen nagespeeld worden. De belangrijkste vindt plaats in juli in Gettysburg.

4. Amerikanen en auto's zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet vreemd dat de NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) autoraces bijgewoond worden door honderden fans. Een overzicht van alle NASCAR wedstrijden vindt u op hun website.

5. Jazz in New Orleans. Of jazz in New Orleans is ontstaan weten we niet zeker, maar wel dat deze typische Amerikaanse muziek daar volop leeft. Preservation Hall is een bekende jazzbar, maar de beste jazzmuziek wordt vaak op straat gemaakt.

6. Bourbon distillery tour. In 1964 bepaalde het Amerikaanse Congres dat bourbon (een soort whiskey) een typisch Amerikaans product is. Er gelden strenge regels voor het stoken van bourbon. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u zien tijdens een Bourbon Distillery Tour. De bekendste is de Kentucky Bourbon Trail.

7. De barbecue is nog Amerikaanser dan de Mc Donalds. Het hele jaar door zijn er barbecuefestivals, wedstrijden en zelfs barbecuetelevisieshows. En natuurlijk zijn er ook barbecuerestaurants.

8. Een film bekijken in een drive-in theater. Alhoewel de drive-in movies over hun hoogtepunt heen zijn, is het toch nog altijd een typisch Amerikaans verschijnsel. Bovendien zijn ze aan een opmars bezig. Ondertussen bestaan er al weer 350 openluchtbioscopen in de VS.

9. Een kermis bezoeken. De zogenaamde State Fairs zijn in alle Amerikaanse staten te vinden en vormen een soort mix van een kermis, veemarkt en eetfestijn. De meeste kermissen zijn in de zomer en in de staten in het Midwesten in de herfst. De grootste State Fair is die in Dallas, Texas.

10. Een trip naar Las Vegas. Niet alleen buitenlandse toeristen trekken graag naar Las Vegas, iedere Amerikaan wil tenminste een maal in zijn leven een weekend doorgebracht hebben in de Sin City.