Thailand neemt maatregelen om milieuschade door toerisme op eilanden te beperken

Vanaf juli wordt het verboden op de eilanden te vissen, de vissen te voederen, schepen te verankeren op koraalriffen, te bouwen op te stranden en te wandelen op de zeebedding, aldus Jatuporn Burutphat, van het Thaise departement voor mariene- en kustgrondstoffen. Wie de regels aan zijn laars lapt, riskeert tot één jaar cel en een boete van 100.000 baht (2.605 euro).

De drie eilanden in kwestie zijn Koh Samui, Koh Tao en Koh Phangan. Dat derde eiland is wereldberoemd voor zijn 'Full Moon'-technofuiven en trekt jaarlijks bijna een miljoen toeristen, terwijl Koh Samui in 2016 meer dan 2,3 miljoen toeristen lokte.

'De hoeveelheid afval en afvalwater op deze eilanden is zo groot dat de situatie in de nabije toekomst ondraaglijk zal worden. We moeten denken aan de toekomst', aldus Burutphat.

Sigarettenpeuken

Op 24 stranden in heel het land is sinds februari ook al een rookverbod van kracht, vanwege de enorme hoeveelheid sigarettenpeuken die er gedumpt werden. De toerisme-industrie in Thailand is goed voor 20 procent van het bruto binnenlands product, en wordt jaar na jaar groter. Het ministerie van Toerisme verwacht voor 2018 37,5 miljoen toeristen, een stijging tegenover de 35,3 miljoen van 2017.

Eind februari kondigde de regering ook al aan iets te willen doen aan de reputatie van Thailand als een plek voor sekstoerisme.