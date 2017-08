Reizen naar Kos niet kosteloos te annuleren

Na de aardbeving en naschokken van de voorbije dagen is de situatie op Kos nu stabiel. Daardoor kunnen reizen richting het Griekse eiland gewoon doorgaan, zo zeggen reisorganisaties. Toch zijn er ook een aantal mensen die liever een andere bestemming zouden kiezen, maar annuleren of wijzigen zal niet kosteloos kunnen. Dat komt doordat een aardschok een geval van overmacht is, zo zegt touroperator Thomas Cook.

Er is wel nog een hotel beschadigd en ontoegankelijk voor toeristen. Wie een reis geboekt heeft in hotel Continental, krijgen een alternatief aangeboden dat ze eventueel ook kunnen weigeren. Zij zouden wel de enigen zijn die kunnen omboeken naar iets anders.

Seismologen achten de kans op een nieuwe aardbeving heel klein. Er zouden mogelijk nog enkele naschokken kunnen komen, maar verwacht wordt dat die erg klein zullen zijn.