Maak kennis met Ken Domon, meester van de Japanse realistische fotografie

Ken Hom maakte tussen 1920 en 1980 meer dan 70.000 foto's waarin alle aspecten van het 20e-eeuwse Japan belicht worden: van stille tempels en boeddhabeelden tot poppentheaters, van de bescheiden gezichten van straatjongens tot de verleidelijke blikken van beroemdheden en van de armste mijndorpjes tot de open wonden van Hiroshima.

Het boek Domon Ken, The Master of Japanese Realism geeft in 150 van Ken Domon's beste beelden een tijdsdocument af van een tumultueuze tijd in de Japanse geschiedenis. Het boek werd samengesteld door Rossella Menegazzo, Takeshi Fujimori en Yuki Seli en verschijnt in februari bij uitgeverij Skira.

Bekijk hier alvast een eerste selectie van foto's uit het boek.