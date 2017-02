Noorwegen wil minder en tragere toeristen

Noorwegen ziet zijn aantal buitenlandse toeristen de laatste jaren fors stijgen, vooral het gevolg van de vele cruiseschepen die de fjorden aandoen en het succes van de Disney-film Frozen uit 2013. Door die film, die zich in een Noors decor afspeelt, wordt Noorwegen vooral overspoeld door Amerikanen.

Boven hun capaciteit

Kleinere bestemmingen als Flam en Geiranger zitten nu al boven hun capaciteit, stelt de Noorse toeristische dienst. Deze besliste daarom het promotiebudget voor de komende zomer te verminderen. De Noren willen geen toeristisch succesverhaal dat ten koste van hun natuur gaat.

Ze willen ook een duurzamer toerisme. De overheid draagt daarom slow tourism hoog in het vaandel, traag toerisme met oog voor traditionele Noorse activiteiten.

Op de nationale televisie en op YouTube loopt bijvoorbeeld Slow TV, lange programma's waar je niets anders ziet dan vissende of breiende mensen, of waar je een uren durende treinrit of zweeftocht over de fjorden volgt. Er komen ook steeds meer kleine hotels en gasthuizen op het platteland.

Een miljoen meer dagtoeristen

In 2015 noteerde Noorwegen 31,6 miljoen toeristische overnachtingen, een stijging met 4 procent ten opzichte van het jaar voordien. Het aandeel van de buitenlandse overnachtingen is in amper vijf jaar gestegen van 60 procent naar 67 procent.

Maar ook het dagtoerisme groeit fors, vooral onder impuls van het stijgende aantal cruisestops. In 2009 bezochten 1,6 miljoen dagtoeristen van cruiseschepen Noorse kustplaatsen, in 2014 waren dat er al een miljoen meer. (IPS)