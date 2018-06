Noordrijn-Westfalen: voor fijnproevers en cultuurminnaars

Ludwig van Beethoven, Heinrich Heine of Joseph Beuys - de bevolkingsrijkste deelstaat van Duitsland heeft tal van beroemde kunstenaars voortgebracht en is een van grootste culturele regio's van Europa. Talrijke musea, theaters, orkesten en concerthallen, musicals en evenementen trekken ieder jaar vele miljoenen bezoekers.

Tot de grootste culturele prestaties van Noordrijn-Westfalen behoren ook vier UNESCO-werelderfgoedmonumenten: de Keulse Dom, de Akense Dom, Slot Augustusburg in Brühl en de voormalige kolenmijn Zeche Zollverein in Essen. Het symbool van de stad Keulen is zelfs de meest bezochte bezienswaardigheid van Duitsland.

Maar ook fijnproevers komen in Noordrijn-Westfalen volop aan hun trekken: er zijn hier ruim 40 sterrenrestaurants te vinden. De regio heeft ook talrijke regionale specialiteiten voortgebracht die u er eens moet proeven: van Akense printen tot en met Westfaalse beenham.

Regionale specialiteit: Aachener Printen

De Aachener Printe is een fijne honingkoek die, afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte honing, harder of zachter uitvalt. Maar op welke manier ook: lekker is de Printe in ieder geval, vooral wanneer hij wordt gegarneerd met noten, amandelen of kersen.

Zoals met wel meer Duitse lokale lekkernijen worden ook rond deze koek allerlei legendes verteld. Keizers, een grote brand en de duivel spelen er allemaal een rol in. Maar feit is dat de Printe werd bedacht in de tijd van Napoleon. Hij zorgde ervoor dat het vasteland niet meer van suiker kon worden voorzien. Creatieve bakkers gingen hun deegwaren toen zoeten met bietenstroop. Op die manier kreeg de Aachener Printe zijn specifieke smaak. De Printe mag overigens alleen in Aken bereid worden en wordt vooral gegeten tijdens de Advent en Kerstmis.

Bekijk hier een filmpje over Aachener Printen en probeer de zoete koek zelf te bakken met behulp van dit recept.

De langste tapkast ter wereld

Bier is niet uitgevonden in Duitsland, maar de kunst van het bierbrouwen werd er wel geperfectioneerd. Er bestaan in Duitsland maar liefst zo'n vijfduizend verschillende soorten bier die worden gemaakt in 1300 brouwerijen. Een zo grote diversiteit is wereldwijd uniek. En dat terwijl bier volgens het Duitse 'Reinheitsgebot' alleen de klassieke ingrediënten water, mout, hop en gist mag bevatten.

Meer de helft van de brouwerijen ligt in Beieren, maar ook in Nordrhein-Westfalen wordt volop bier gemaakt. De biersoorten variëren van 'Kölsch' in Keulen en 'Altbier' in het nabijgelegen Düsseldorf tot de bieren van talloze grote en kleine brouwerijen in alle delen van deze deelstaat.

Veel grote brouwerijen geven tijdens rondleidingen of seminars een inkijkje in het traditierijke bierbrouwersambacht. In Dortmund vertelt het brouwerijmuseum op 1.100 vierkante meter alles over het brouwen van bier. De Altstadt in Düsseldorf wordt met meer dan 260 cafés en restaurants wel 'de langste tapkast ter wereld' genoemd. In authentieke, gezellige cafés, restaurants en gourmetrestaurants, waarvan enkele tot de beste ter wereld behoren, kan je ontdekken hoe goed bier en dan in het bijzonder het bovengistende Altbier smaakt.