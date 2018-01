Plastic in zee maakt koraalriffen nog zieker

Eerder onderzoek had al aangetoond dat de stukjes plastic, vaak gemaakt uit polypropyleen, boordevol bacteriën zitten. 'Het plastic fungeert als een mariene motorhome voor de ziektes', zegt Joleah Lamb van Cornell University. 'Het is het ideale transportmiddel voor microscopische organismen die ziektes uitlokken als ze in contact komen met koralen.'

Als koralen in aanraking komen met plastic, stijgt de kans op een ziekte van 4 tot 89 procent - een vertwintigvoudiging dus. De wetenschappers schatten dat de riffen van Azië en de Pacific vervuild zijn met zo'n 11,1 miljard plastic partikels, en dat dit aantal in de volgende zeven jaar met nog eens 40 procent zal stijgen.

Gangreen

'Het meest zorgwekkende aan de koralenziekte is dat verloren weefsel niet meer terugkeert', zegt Lamb. 'Het is als gangreen krijgen aan je voet, en er is niets dat je kan doen om de verspreiding naar de rest van je lichaam tegen te gaan.'

Lamb en haar collega's onderzochten 159 verschillende koraalriffen in Indonesië, Australië, Myanmar en Thailand. De plasticvervuiling was erg verschillend, gaande van 0,4 stuks per 100 vierkante meter in Australië tot 25,6 items in Indonesië.

Beleid

'Uit ons werk blijkt hoe plasticvervuiling de koralen aan het vernielen is', zegt Drew Harvell, hoogleraar Ecologie en Marine Biologie, die meewerkte aan de studie. 'We willen ons minder focussen op de teloorgang, en meer op zoek gaan naar oplossingen. Hoewel we de enorme impact van de klimaatverandering op de koralen op korte termijn niet kunnen stoppen, zouden we met deze studie wel het beleid kunnen overtuigen om iets te doen aan de plasticvervuiling.'

Koraalriffen zijn erg productieve ecosystemen, zet Harvell. Ze vormen een essentiële habitat voor ander zeeleven en de riffen zijn van cruciaal belang voor de visvangst. 'De studie toont aan hoe minder plastic in de oceanen terechtkomt, hoe beter dat is voor de koralen.'