Groot Barrièrerif nu ook bedreigd door giftig zeewier

De alarmerende berichten over het Groot Barrièrerif stapelen zich op. In april vorig jaar wees onderzoek al uit dat maar liefst 93 procent van het Groot Barrièrerif is getroffen door verbleking.

Grote schuldige was het weerfenomeen El Niño, waardoor het zeewater, dat al gestaag opwarmt door klimaatverandering, vorig jaar nog warmer werd.

Chemische stoffen

Nu blijkt dat CO2 de koralen nog op een ander manier bedreigt. Door de CO2-toename in zeewater gaan sommige algen krachtiger chemische stoffen ontwikkelen die koralen in amper enkele weken tijd kunnen doden.

Onderzoekers van de Australische Griffith-universiteit hebben dat ontdekt bij Heron Island, een koraaleiland aan de zuidkant van het rif.

Men wist al dat zeewier verandert onder invloed van CO2. Nu weet men wat het precies doet met koralen.

Vechten om dezelfde ruimte

Als de CO2-uitstoot niet verandert, dan zullen grote koraalriffen als het Groot Barrièrerif tegen 2100 verdwenen zijn. Algen en koralen vechten om dezelfde ruimte in een rif. De algen kunnen het rif uiteindelijk overnemen.

"Als de algen het halen van het koraal," zegt coauteur Mark Hay van het Amerikaanse Georgia Institute of Technology, "dan hebben we er een probleem bij voor het rif. Samen met verbleking, plagen van doornenkroon, cyclonen en andere verstoringen draagt dat bij tot de degradatie van het rif."

"Dit is een belangrijke stap voorwaarts in onze poging om te begrijpen hoe zeewier koralen kan schaden", zegt hoofdauteur Guillermo Diaz-Pulido in Scientific Reports. "Het draagt bij tot onze kennis over de gevolgen van de toegenomen uitstoot van kooldioxide op de gezondheid van het Groot Barrièrerif." (IPS)