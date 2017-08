Kindermisbruik in toerismesector: 'onuitroeibaar'

Het rapport wijst erop dat traditionele bestemmingen voor sekstoeristen aan verandering onderhevig zijn. Zo zijn er volgens de auteurs aanwijzingen dat Europese landen, die vroeger herkomstlanden waren van sekstoeristen, nu bestemmingslanden zijn geworden. Het gaat dan vooral om landen in Centraal- en Oost-Europa.

Twintig jaar geleden was het nog mogelijk een globale kaart uit te tekenen over het reisgedrag van seksdelinquenten en de bestemmingslanden, maar tegenwoordig is dat veel lastiger. "De landen van herkomst en bestemming zijn minder goed te onderscheiden."

Bindend verdrag

Experts uit de sector waren deze week bijeen in Madrid om maatregelen tegen kindermisbruik in de toeristische sector te bespreken. "We kunnen geen verantwoord en duurzaam toerisme opbouwen als we de meest kwetsbaren niet beschermen", zei Taleb Rifai, secretaris-generaal van de Wereldtoerismeorganisatie (UNWTO).

De UNWTO werkt aan een wettelijk bindend internationaal verdrag, dat in september goedgekeurd moet worden door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De bijeenkomst in Madrid werd gecoördineerd door ECPAT International, een overkoepelende organisatie van ngo's, met steun van de Nederlandse overheid.

Anonimiteit opheffen

De strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen is een van de prioriteiten van de UNWTO. Najat Maalla M'jid, voorzitter van het World Tourism Network on Child Protection, stelde dat er "geen land is dat niet met dit probleem te maken heeft" en dat "geen kind er immuun voor is." Maud de Boer Buquicchio riep op bescherming van kinderen centraal te stellen bij de ontwikkeling van toerisme.

Met de opkomst van internet en informele touroperators en het grotere gemak waarmee mensen internationaal kunnen reizen, namen ook de gevaren voor kinderen toe. Tegelijkertijd stimuleren armoede, gebrek aan onderwijs en gebrekkige kinderbescherming misbruiksituaties.

Een van de wereldwijde initiatieven van opsporingsorganisatie Interpol om misbruik terug te dringen, moet voorkomen dat bekende kindermisbruikers onopgemerkt internationaal kunnen reizen.

Screening

"Anonimiteit beschermt misbruikers op reis. Interpol werkt eraan kindermisbruikers die veroordeeld zijn geweest, hun anonimiteit tijdens het reizen te ontnemen. Dat kan via internationale waarschuwingssystemen, het delen van informatie met andere landen en een internationaal screeningssysteem voor mensen die reageren op banen waarbij met kinderen wordt gewerkt."

Uniek in dit proces is de sterke betrokkenheid van de private sector, zegt de UNWTO. "De recent gerapporteerde voorbeelden van Amerikaans vliegtuigpersoneel dat melding maakte van verdachte situaties van volwassenen die met kinderen reizen, laten zien dat geen land immuun is voor dit probleem. En ook dat rapportagesystemen en het trainen van personeel in de reis- en toerismebranche resultaten opleveren."

Baher Kamal