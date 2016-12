Eiffeltoren opnieuw open na staking van vijf dagen

Het personeel van de "Dame de Fer" heeft zondagochtend op een algemene vergadering beslist om het werk te hernemen. De stakers hadden geen looneisen maar kloegen het gebrek aan sociale dialoog aan binnen het bedrijf, en het gebrek aan transparentie over strategische beslissingen voor de toekomst. Later op de dag zullen de bonden een akkoord met de directie ondertekenen. Over de inhoud daarvan, is niets bekend.

De Eiffeltoren stelt 300 mensen tewerk. In juni, midden in het EK voetbal dat in Frankrijk plaatsvond, was het 324 hoge monument ook al eens dicht moeten gaan vanwege een stakingsactie. Toen gebeurde dat in het kader van een nationale actiedag tegen de hervormingen van de arbeidsmarkt. De Eiffeltoren trekt zes miljoen bezoekers per jaar. Ongeveer vier op de vijf bezoekers zijn buitenlandse toeristen. (Belga)