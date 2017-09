Stoomstroopfabriek in Borgloon wordt toeristische attractie

De stoomstroopfabriek in Borgloon zal na de restauratiewerken ingezet worden als een van de toeristische speerpunten van de Limburgse gemeente. De productie van de Loonse stroop verhuist naar een moderner stroopbedrijf in Wellen. Stroopstokerij zal in het nieuwe toeristische centrum centraal staan, meldt de stad Borgloon.

Begin februari dit jaar werd gestart met de restauratiewerken aan de stoomstroopfabriek in Borgloon. Zeven maanden later trekt stroopstoker Blues weg uit het historische gebouw en verhuist het bedrijf naar een modernere stroopfabriek, zodat de restauratiewerken aan het hoofdgebouw kunnen aanvangen.

Na de werkzaamheden trekt Blues terug naar de stoomstroopfabriek, zij het in een andere rol. In een ambachtelijke stroopstokerij op de bovenverdieping van de fabriek doet de familie Blues dan op beperkte schaal het productieproces uit te doeken. Zo kunnen bezoekers onder meer zien hoe de stroop wordt ingekookt en hoe de strooppotjes worden afgevuld.

In de historische kern van de stoomstroopfabriek komt een toeristisch onthaal, de streekproductenwinkel en een gedeelte van een "fruitbelevingscentrum". "Dit gedeelte van het belevingscentrum zal een museale functie hebben, waarbij bezoekers heel wat interessante erfgoedobjecten en verhalen rond stroop en fruit kunnen ontdekken", aldus de stad in een persbericht. "Denk bijvoorbeeld maar aan oude, geconserveerde stroopstookketels die het stroopproductieproces helpen uitleggen, of aan oude archiefbeelden die de fruit- en stroopgeschiedenis van Borgloon vertellen."

Daarnaast komen er op de benedenverdieping een cafetaria en kookeilanden, waar onder meer kookdemonstraties georganiseerd kunnen worden. Om de site nog verder uit te bouwen, is het stadsbestuur op zoek naar lokale, al dan niet ambachtelijke bedrijven die er zich willen vestigen.

Eind volgend jaar moeten de werkzaamheden afgerond zijn, zodat in april 2019 de toeristische dienst kan verhuizen naar de voormalige fabriek. De totale kostprijs van de restauratiewerken bedraagt 7,8 miljoen euro.