Merksplas-Kolonie krijgt eigen hotel

De gemeente Merksplas en de vzw Kempens Landschap hebben daarover een akkoord bereikt met Corsendonk Hotels. Het gaat om een van de herbestemmingsmaatregelen die van Merksplas-Kolonie een echte toeristische trekpleister moeten maken.

Corsendonk Hotels zal in Merksplas inzetten op horeca, fiets- en wandeltoerisme en culinaire en culturele arrangementen. De hotelgroep zal ook instaan voor de exploitatie van het bezoekerscentrum en het fietsservicepunt. Het bezoekerscentrum en de horecazaak komen er al in juni van dit jaar en worden ingericht met de steun van Toerisme Vlaanderen.

Bezoekers krijgen er inlichtingen over het verhaal van Wortel- en Merksplas-Kolonie - de twee Belgische landloperskolonies waarvoor onlangs een Unesco-dossier werd ingediend - en de culturele en natuurlijke rijkdom van de gebieden. In de volgende fase van het restauratieproject wordt het hotel opgenomen.

"Dankzij de horecazaak kan de Grote Hoeve van Merksplas-Kolonie weer een levendige plek worden waar verschillende partners samenwerken", zegt provinciaal gedeputeerde Peter Bellens (CD&V), covoorzitter van de vzw Kempens Landschap.

"Geheel in de geest van de Koloniën zal hierbij ook aandacht gaan naar de zwakkeren in onze samenleving. Zo werken we momenteel aan een plan om op het terrein samen te werken met bedrijven en organisaties uit de sociale economie."