Chinese stewardessen mogen voor het eerst in 70 jaar ook broek dragen

Dat volhardende vrouwen de broek dragen, werd duidelijk bij de Chinese vliegtuigmaatschappij Cathay Pacific. Voor het eerst sinds de oprichting van het bedrijf zullen de Hongkongse stewardessen de keuze krijgen tussen een rok of broek als uniform.

Het debat over de verplichte uniformen was al langer gaande. Medewerksters gaven aan zich door de rokjes niet comfortabel te voelen tijdens hun werk, zoals bijvoorbeeld bij het inladen van de koffers in de hoge bagagerekken of tijdens de verplaatsing naar het werk met het openbaar vervoer.

Het bedrijf kende de skirts only-regeling al sinds 1946. In 2014 hadden enkele stewardessen al geijverd voor een nieuw design van de gekende rode uniformen. Het zou nog vier jaar duren voor ze de veranderingen er effectief doorkregen. 'Een wijziging van de regels zorgt niet alleen voor meer opties, maar ook voor meer veiligheid', klinkt het nu bij de opgeluchte medewerksters. Het zou ook helpen tegen seksuele intimidatie, zo meldt de vakbond.

Voor effectieve verandering is het echter nog minstens drie jaar wachten. Dan worden namelijk de vernieuwe uniformen ingevoerd.