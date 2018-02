Video: vlieg mee in de langste zipline ter wereld

In Ras al-Khaimah is zojuist de langste zipline ter wereld geopend. Vanaf de hoogste berg in het land, de Jebel Jais, vlieg je vanaf een hoogte van 1680 meter met een vaart van 150 kilometer per uur 2,83 kilometer (28 voetbalvelden achter elkaar) naar beneden. Het emiraat verovert daarmee een plaats in het Guinness Book of World Records.

De zipline is geschikt voor alle leeftijden, mits je minimaal 1,20 meter lang bent. Er lopen twee banen naast elkaar zodat de deelnemers er een onderlinge wedstrijd van kunnen maken.

Inzetten op ecotoerisme

Terwijl Dubai en Abu Dhabi zich richten op spectaculaire attracties in de stad, wil Ras al-Khaimah toeristen lokken met de overweldigende natuur. De wereld mag weten hoe mooi het land is, maar wel op een ecovriendelijke manier.

'We moeten ervoor zorgen dat we de natuur beschermen. Er zijn planten, kruiden en vruchtendragende planten. Ons doel is om die te beschermen en een een park voor de mensen te creëren waar ze van de natuur kunnen genieten', zegt Haitham Mattar van de Ras al-Khaimah Tourism Development Authority in een interview met CNN.

Eerder al opende Ras al-Khaimah de Jebel Jais Via Ferrata: een route van een kilometer lang waar je vastgemaakt aan kabels langs de richel van de berg wandelt. De komende tijd komen er nog wandel- en mountainbikeroutes bij.