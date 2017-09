Millennials kiezen, net als hun moeders, voor de pil

Net als hun moeders, de 'babyboomers', geeft 74 procent van de millennials de voorkeur aan de pil, ondanks het uitgebreide gamma anticonceptiemethodes dat vandaag wordt aangeboden. Dat leert een internationale enquête "Vrouwen en anticonceptie: van babyboomers tot millennials - is er echt iets veranderd?" in opdracht van chemieconcern Bayer. De studie wordt gepubliceerd naar aanleiding van de wereldwijde dag van de anticonceptie op 26 september.

Rol van de huisarts

De meerderheid van de babyboomers (89 procent) in België gebruikte de pil toen ze twintigers waren en 74 procent van de Belgische millennials kiest vandaag ook voor de orale anticonceptiepil. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat vrouwen onvoldoende informatie hebben over het brede spectrum anticonceptiva dat verkrijgbaar is, omdat er te weinig over gesproken wordt met hun huisarts, luidt het.

De millennials worden net als de generatie van hun moeders vooral door de huisarts beïnvloed bij de keuze van hun eerste anticonceptiemethode. Door een ontoereikend gesprek met hun arts hebben ze echter het gevoel dat ze niet over alle benodigde informatie beschikken om een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen over de keuze van de voor hen meest geschikte vorm van anticonceptie. Vijfendertig procent is van mening dat huisartsen niet alle mogelijkheden in detail bespreken, en 31 procent vindt dat huisartsen een sterke mening hebben over welke anticonceptiemethode vrouwen moeten gebruiken.

Millenniumvrouwen geven verder aan dat ze niet goed op de hoogte zijn van de werking van langwerkende anticonceptiva. De helft (54 procent) zegt niet te weten hoe deze anticonceptiva werken. Nog opmerkelijk: 42 procent van de jonge Belgische meisjes vergeet de pil al wel eens te nemen. In Europa is 45 procent van de zwangerschappen nog steeds ongewenst en hiervan resulteert 64 procent in een abortus.