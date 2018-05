'Liefs voor Altijd' moedigt aan om brieven te schrijven om herinneringen te bewaren

Het initiatief 'Liefs voor Altijd' moedigde deelnemers aan om aan de slag te gaan met pen en papier. Tenslotte schrijf je in een brief meer dan in een tweet van maximum 140 tekens en is je handschrift persoonlijker dan enkele getypte letters. Via sociale media lanceerde initiatiefnemer Hallmark een oproep om een foto van een dierbaar voorwerp te maken en er een verhaaltje over te schrijven. Het doel van de actie is om mooie herinneringen niet verloren te laten gaan, maar om ze door te geven.

Deelnemers ontvingen een doos met alles wat nodig is om een verhaal te schrijven en op te slaan. Geen laptop, smartphone of Ipad, die onmisbaar lijken in het digitale tijdperk, wel een pen, briefpapier, enveloppes en postzegels. Daarmee konden ze aan de slag. De acht mooiste, meest ontroerende, bijzonderste of grappige verhalen worden vereeuwigd en hangen donderdag op de tentoonstelling in het Centraal station van Antwerpen.

Een van de acht herinneringen komt van verhalenfan en actrice Veerle Dobbelaere. Ze toont een voorwerp dat haar dierbaar is en schreef enkele leuke anekdotes neer. Op die manier hoopt ze op een dag verhalen over haar grootouders aan haar kinderen en kleinkinderen door te geven. Bezoekers kunnen alvast lezen waarom ze een gebreide kapstok van haar bobonne Florina uitkoos als voorwerp.