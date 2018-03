Kinderen tekenen wetenschapper vaker als een vrouw

Vandaag beeldt ruim een kwart van de kinderen een wetenschapper uit als een vrouw. Een halve eeuw geleden was dat nog heel anders. Tussen 1966 en 1977 vroegen onderzoekers aan vijfduizend kinderen om een wetenschapper op papier te zetten. Slechts 28 van de 5000 kinderen (0,6 procent) tekenden toen een vrouwelijke wetenschapper.

Een studie in het vakblad Child Development analyseerde in totaal 78 onderzoeken. Daaruit bleek dat het percentage kinderen dat vrouwelijke wetenschappers tekent naar 28 procent is gestegen sinds 1970.

Hoe ouder, hoe meer stereotypering

Opvallend is wel dat genderstereotypering toeneemt naarmate de kinderen ouder worden. Van de zesjarige meisjes tekent zeventig procent een wetenschapper als een vrouw. Eens ze tien à elf jaar zijn, is dat nog maar 25 procent, ondanks het feit dat de realiteit steeds meer vrouwelijke wetenschappers vertoont.

De zesjarige jongens tekenden in 83 procent van de gevallen een mannelijke wetenschapper en dat percentage steeg tot 98 procent op het moment dat ze de leeftijd van 16 jaar bereikten.