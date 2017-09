Hoe DOK, het cultuurhuis van de toekomst, een afspiegeling van de maatschappij wil zijn

'Zwijgen is geen optie' is een online interviewprogramma van Anthony Bosschem en Tom Mahy om actief burgerschap te promoten.Op Zwijgen is geen optie worden interviews in videovorm geplaatst met mensen waarvoor engagement geen hobby is, maar centraal staat in hun leven. Kijkers kunnen zich laten inspireren om zelf de wereld van morgen een beetje beter te maken.

DOK, de 'werfplek voor verpozingen en creatieve manoeuvres' is een tijdelijke invulling van het terrein aan de oude haven van Gent. Het is een ontmoetingsplek, waar evenementen worden georganiseerd voor jong en oud, maar ook een platform voor creatie. De DOK-bewoners geven het terrein vorm met hun eigen activiteiten rond cultuur, sport, kunst, duurzaamheid, welzijn enzoverder.

Liesbeth Vlerick coördineert DOK vanuit de wens om een plaats te bieden die zowel een kritiek op als een afspiegeling van de maatschappij kan zijn. 'Van de 16-jarigen in Gent heeft 50% roots in migratie. Dat is veel. Als je als cultuursector slim wil zijn, moet je de markt wat volgen. Het doet me plezier dat we hier bij DOK op sommige dagen een afspiegeling zien van de maatschappij zoals die nu is. Maar het is nog niet voldoende. Onze raad van bestuur is nog volledig blank', klinkt het.

Delen Het gaat hier om de drive en een goed idee, meer dan over geld verdienen.

DOK is geen afgelikte plaats: 'Het is hier best bric-à-brac. Als DOK-bewoner moet je daar tegen kunnen. Je komt hier niet aan op een kantoor met airco waar de koffie klaarstaat. Bij DOK is het niet co-worken zoals je dat kent vanop de nette co-work spaces. Het gaat hier om de drive en een goed idee, meer dan over geld verdienen.'

In DOK kan Liesbeth haar waarden volledig nastreven en doen wat ze op andere plaatsen soms mis. Zoals wanneer ze gefrustreerd is over een literaire avond waar alleen maar mannen geprogrammeerd staan. 'Ik kan mijn frustraties niet uiten door te schrijven, want ik heb dyslexie. Ik denk dan: Ik doe het wel hier!' Zo kiezen ze voor een ethische bank, duurzame energieleveranciers en herbruikbare bekers. 'You have to put your money where your mouth is.'