Hey pssst: 85% van alle vrouwen werd al lastiggevallen op straat

Enkele redactrices van Charlie beslisten naar aanleiding van een gesprek tijdens de lunchpauze over straatintimidatie om op zoek te gaan naar de cijfers en de oorzaken van het probleem. Die verzamelden ze in een onderzoeksreportage over het onderwerp.

De reeks verhalen over intimidatie op straat lijkt wel eindeloos en dat is niet toevallig. Internationaal onderzoek wijst immers uit dat zo'n 85%, tot in sommige steden zelfs 100%, van alle vrouwen al eens werd lastiggevallen op straat.

Dat zijn cijfers die uitnodigen tot actie. Charlie bekijkt daarom ook enkele oplossingen voor straatintimidatie. Dat vrouwen niet onbezorgd kunnen rondwandelen op straat zou immers niet mogen. We zijn het zo gewoon dat vrouwen op straat worden lastiggevallen, maar als je erover nadenkt is het allesbehalve normaal en is het goed om samen te brainstormen over oplossingen. Wat kunnen mannen, vrouwen en zelfs steden doen aan deze problematiek?

De campagne wordt gelanceerd met een filmpje waarin vier bekende mannen de getuigenissen van de Charlie redactrices voorlezen. Alle vrouwen zullen deze verhalen herkennen, maar voor mannen blijven ze vaak onbekend terrein. De meeste gevallen van straatintimidatie gebeuren immers wanneer een vrouw alleen op pad is, of onder vriendinnen. De mannen in deze video plaatsen zich even in de schoenen van vrouwen.

Hoe die getuigenissen klinken uit de mond van een man? Behoorlijk absurd; en dat benadrukt nog maar eens dat we straatintimidatie niet normaal hoeven te vinden. Michael Van Peel, Faisal, Rik Van Geel en George Adindu vertellen ook hoe zij het ervaren hebben om deze - voor vrouwen zeer herkenbare - getuigenissen voor te lezen.

(LP)